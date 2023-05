„Od začátku jsme nehráli dobře, soupeř byl lepší. Paradoxně nás nakopla třetí branka soupeře, kdy jsme prohrávali 1:3. Od té doby jsme na hřišti dominovali. V závěru se nám podařilo vyrovnat a rozhodně jsme mohli i vyhrát. Naše druhá trefa byla výstavní. Vzhledem k vývoji utkání ten bod musíme brát,“ přiznal Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

„Utkání pro nás ale začalo dobře, dostali jsme se do vedení z penalty. Oni vyrovnali také z pokutového kopu, ale myslíme si, že byl neoprávněný. My pak dali branku z rohového kopu a další penalty. Kamenice snížila opět po přísném trestňáku, ale musím uznat, že jejich hráč to trefil parádně. Takový kanón jsem ještě neviděl. Balon se ani nehnul a zaplul přímo do šibenice. V 89. pak domácí vyrovnali na 3:3, když se nám nepovedlo odvrátit míč z vápna," smutnil po ztrátě dvou bodů,“ shrnul utkání Dušan Jalovičár, asistent trenéra Nového Města.

Lokotka dostala po pauze sedm kousků. Trenér nechápal faul protihráče

I přes překvapivou remízu nejsou v Novém Městě s výsledkem spokojeni. "Jsme zklamaní, protože ještě v 84. minutě jsme vedli 3:1. Měli jsme vyhrát. Očekávali jsme také více od střídajících hráčů. Před zápasem bychom bod brali, ale po jeho průběhu jsme odjížděli zklamaní, s prominutím nas*aní," nebral si servítky.

Celková atmosféra při utkání ale rozhodně nebyla pozitivní. Proč? „V Kamenici bylo velmi nepříjemné prostředí. Začalo to už před zápasem, kdy jsme měli podobné dresy a oproti všem zvyklostem nás donutili se převléknout a hrát v jejich starých bílých trikách. Bylo nám řečeno, že si máme vozit dvoje dresy, což jsem na této úrovni ještě nezažil,“ kroutil nechápavě hlavou David Jalovičár.

V kritice na domácí klub pokračoval. „Takhle arogantní lidi jako v Kamenici jsem ještě neviděl. Chovali se k nám jako dobytkové. Zápas navíc pískal mladý rozhodčí, který to absolutně nezvládal. Na tom hřišti je všechno strašně blízko, nechápu, jak může být zkolaudované pro soutěže. Hned za hrací plochou jsou stráně, žádná technická zóna na střídačkách. Katastrofa. Tam už snad nepojedu,“ chrlil ze sebe. „Hřiště bylo hrozné, strašně měkké,“ dodal.

Deník samozřejmě oslovil i domácí Kamenici, její trenér stížnost na dresy absolutně nechápal.

„V pravidlech je jasně nastavené, že domácí tým má nahlášenou barvu dresů a hosté to prostě musí akceptovat. Nové Město to takhle neudělalo. My jsme jim tak nabídli půjčení jiných dresů. Nám se jednou stalo to samé, že jsme přijeli na venkovní zápas, měli jsme stejnou barvu dresu jako domácí a zaplatili pak pokutu,“ pravil Bohuslav Najman.

„Hostům asi vadilo, že u nás jenom remizovali. Po konci utkání nám tam několik hráčů Nového Města naházelo dresy na zem a odešlo. To se přece nedělá,“ zakroutil hlavou.

PODÍVEJTE SE: Nový Bor se dál trápí, ve vyhroceném zápase měl dva vyloučené

„Co se týče hřiště, nevím, co se jim tady nelíbilo. Hrací plochu neovlivníme, počasí je takové, jaké je. Máme tady nové buňky pro rozhodčí, nechápu tu reakci Nového Města,“ dodal zjevně rozladěný Najman.

První jarní body pro Doksy, první vítězství pro jejich trenéra Jana Studenovského. Jeho tým se konečně dostal na přírodní trávu a před slušnou návštěvou (155 diváků) porazil doma Jilemnici 1:0.

Důležitý souboj celků ze spodních pater západní skupiny I. B třídy rozhodl ve 48. minutě Martin Kněžour. Doksy jsou se 17 body deváté, Jilemnice je o tři bodíky zpět desátá. „Bylo to vyrovnané utkání, hrálo se ve středu hřiště. Rozhodně jsme hosty nepřehrávali. Oba celky hrály na protiútoky, nám jeden vyšel. Bylo hezky, přišlo hodně lidí, hráli jsme na trávě. Jsem spokojený,“ konstatoval Jan Studenovský, trenér Doks.

Jestřebí doma zvládlo šlágr proti Ruprechticím. Díky brance kanonýra Daniela Kýčka z 75. minuty vyhrálo 3:2. „Sehráli jsme vyrovnaný a pěkný zápas proti velmi kvalitnímu soupeři. Za výhru jsme samozřejmě rádi. Aktuálně jsme v pohodě, jedeme dál,“ usmál se Tomáš Žižka, kouč Jestřebí.

Oslabený Cvikov doma hostil Hodkovice nad Mohelkou. Nakonec nepřekvapil, v divokém utkání prohrál 3:6.