„Do utkání s Brodem jsme šli s tím, že musíme za každou cenu vyhrát. Bohužel se nám to nepovedlo. Sice jsme 2:0 vedli, přesto byl náš výkon špatný a to od začátku utkání. Chyběl nám pohyb, důraz. Neměli jsme odražené balóny, prostě nic. Jsme hodně zklamaní. Na góly se hodně nadřeme. Když už si nějakou šanci vytvoříme, tak to neproměníme. A to nás hodně sráží,“ přiznal Jan Broschinský, kapitán Nového Boru a nejzkušenější fotbalista kádru trenéra Stanislava Kouřila.

Železný Brod se dostal do zápasu bleskově. V 76. minutě snížil Kysela, ten samý hráč za dvě minuty proměnil pokutový kop. Vítězný obrat se ale hostům nepodařil.

„Jeli jsme pro tři body, Bor měl v tabulce o jeden bod méně. Byl to pro nás důležitý zápas. Jeli jsme celkem v plné sestavě. Nakonec ale musíme být spokojení i s jedním bodem,“ přiznal Milan Mayer, trenér Železného Brodu.

Po druhé obdržené brance hostující kouč přeskupil řady a přišla odměna.

„Přeskupili jsme sestavu, otevřeli hru, hráli jsme na tři útočníky. Během dvou minut se nám podařilo dostat domácí pod tlak a vyrovnat. Pak jsme další šanci nedali. Sedm minut před koncem přišlo ještě vyloučení Bíma. To nás zbrzdilo. Ale přežili jsme v posledních minutách ještě obrovskou šanci domácích. Bod nakonec bereme,“ pokračoval Mayer.

Po vzájemném zápase tak situace obou celků zůstává stejná. Nový Bor je ze sedmi body předposlední, Železný Brod má stále o bodík více. Oba týmy ale trochu utekly o posledního Rapidu Liberec, který doma prohrál se Skalicí.

„Naše aktuální pozice není ideální, ale asi nikdo z nás nemůže čekat více. Máme hodně mladý tým, některé zápasy nemáme špatné, ale pořád tomu něco chybí. Je pravda, že se nám poslední zápasy podařilo udělat nějaké body, ale kdybychom měli o dva víc, bylo by to lepší. Teď nás čekají poslední dva podzimní zápasy ve Višňové a doma s Velkými Hamry. Snad se nám podaří ještě nějaký bod udělat,“ pevně doufá Jan Broschinský.

„Bor nás sice nepřeskočil, ale ta remíza je pro nás vlastně málo, máme osm bodů. Před námi ještě dva zápasy, musíme bojovat dál. Jsem rád, že to kluci nevzdali, a vybojovali tady alespoň ten bod.. Před zápasem bych remízu nebral, teď ji ale beru. Máme doma Chrastavu a pak klíčové utkání na Rapidu Liberec, tam půjde o hodně,“ dodal kouč Železného Brodu.