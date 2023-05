Typický zápas o šest bodů sehrála českolipská Lokomotiva. V boji o záchranu doma pouze remizovala s Bílým Kostelem 2:2, stále tak zůstává na dně tabulky.

Českolipská Lokomotiva (žlutá) doma remizovala s Bílým Kostelem 2:2. | Foto: Jaroslav Marek

Lokotku dostal do vedení Křenek, Lípa tak vyhrála poločas. Po hodině hry vyrovnal hostující Janáček. Domácí fanoušky rozjásal osm minut před koncem Sellner. Jenže v nastaveném čase se trefil kanonýr Studnička a vybojoval Kostelu bod za remízu 2:2.

„Byl to pro nás důležitý zápas. Úroveň odpovídala postavení obou týmů v tabulce. Byl to spíše boj. Dvakrát jsme vedli, bohužel jsme dostali gól v nastavení po naší chybě, ve které byl namočený náš brankář. Je to škoda, mohli jsme si v tabulce polepšit. Bohužel děláme stále chyby, které soupeř trestá. Sami se na góly nadřeme. Rozhodčí? Za mě nepřevedl dobrý výkon,“ řekl Radek Novák, trenér Loko Česká Lípa.