Jsou horkým adeptem na postup do okresního přeboru na Českolipsku. Ve třech jarních…

Branky vítězů obstaral v prvním poločase Kotek a ve druhém střelou z těžkého úhlu Pečenka. „Jsem spokojený s výsledkem, ale i výkonem. Hráli jsme dobře. Těší mě, že jsme zase udrželi čisté konto, obrana pracuje dobře. Trochu mě mrzí, že jsme opět zahodili další šance. Ty největší měl Stejskal nebo Vacek. Celkově to ale bylo zaslouženě vítězství. Pochvalu zaslouží všichni hráči, včetně těch střídajících,“ přiznal Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

„Jarní část je zatím dobrá, kdybychom byli produktivnější, věřím, že jsme mohli porazit Hrádek i Hamry B. Teď nás ale čeká zápas s prvním Pěnčínem, to bude hodně těžké. Ještě nevím, kde budeme hrát, jestli na umělce nebo v Zásadě. Když vidím počasí, tak se bojím, že to bude umělka,“ dodal Baťka.

Zdroj: UsteckaTV

Frýdlant drží šesté místo, na jaře moc bodů neposbíral. „První poločas jsme hráli podle plánu, chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany a využít nějaký brejk či standardní situaci. Bohužel jsme za bezbrankového stavu své dvě šance nevyužili a pak dostali smolný gól po tečované střele," hodnotil duel frýdlantský trenér Milan Bláha.

A jak viděl dění po změněn stran? „Druhý poločas už si domácí pohlídali a nepustili nás do brankové příležitosti, když přidali druhý gól,bylo o výsledku rozhodnuto. V kontextu celého utkání vyhráli domácí zaslouženě, byli lepší na balónu a ukázali větší kvalitu než my. Soupeři gratuluji a my se musíme nachystat na na příští týden, kdy hostíme nevyzpytatelné Sedmihorky,“ dodal Bláha.