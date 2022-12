„V Mimoni a Studenci si, při vší úctě k oběma klubům, asi ukousli příliš velké sousto,“ řekl na adresu dvou posledních týmů v tabulce.

Po podzimu jste na osmém místě. Jak hodnotíte první polovinu sezony?

Celkem pozitivně. Předsezónním cílem byly klidné vody ve středu tabulky, a to se nám zatím daří naplnit.

Když se podívám na skóre, je jasné, že ve vašich zápasech moc branek nepadá. Čím to?

Zapracovali jsme na defenzivě, to je v téhle soutěži základ. Dopředu nám to drhne dlouhodobě. Nemáme vyloženého střelce a na každou branku se prostě moc nadřeme.

Jak soutěži prospěly nováčkovské týmy Pěnčín, Mimoň a Studenec?

O tom vypovídá tabulkové postavení. Pěnčín to zvládá bravurně, navíc atakuje čelo tabulky.V Mimoni a Studenci si, při vší úctě k oběma klubům, asi ukousli příliš velké sousto.

Překvapila vás nějak tabulka krajského přeboru po polovině soutěže?

Trochu ano. Čekal jsem ve vyšších patrech Frýdlant a Skalici, příjemně překvapují Sedmihorky s Lomnicí. A vlastně i dominantní Hrádek. Ale jsme teprve v půlce soutěže a všechno nakonec může dopadnout úplně jinak.

Vy jste skončili relativně brzo, jarní část začíná až koncem března. Není to až příliš dlouhá pauza?

Pauza je dlouhá, to je pravda.Teď to alespoň kompenzuje bohatá nabídka zápasů z mistrovství světa v Kataru. My v klubu jsme začali po třítýdenní pauze tréninkový blok až do Vánoc, abychom dlouhou zimní přestávku trochu roztrhali a udržovali se v kondici.

Šušká se, že by krajský přebor mohl mít od další sezony dokonce 16 účastníků. Co vy na to?

O tom zatím nic nevím, ale rozhodně je to zajímavý plán. I když v amatérských podmínkách klubů, jež se potýkají s úbytkem hráčů, je to trochu náročnější projekt. Navíc klimatické podmínky Libereckého kraje jsou specifické a přidání dalších zápasů do termínovky při počasí, jaké třeba letos panovalo v našem kraji v září a říjnu, kdy se odkládala spousta zápasů, bude pro kluby oříšek.

Kdy vůbec zahájíte zimní přípravu na jarní část sezony?

Zimní přípravu začneme na konci ledna. Bude probíhat standardně, jako každá zimní příprava s převahou tréninků věnovaných fyzické kondici. Ať už u nás v areálu nebo na heřmanické umělce. Do toho vložené přáteláky a pohárové zápasy.

Bude se nějak měnit hráčský kádr?

Kádr zatím zůstává pohromadě. V zimě moc prostoru na přestupy není.

Jsou nějací hráči, kteří by za podzim zasloužili pochvalu? Zklamal vás někdo?

Jednotlivé hráče veřejně příliš nehodnotím, to si nechám do kabiny. Ale našli se určitě tací, kteří příjemně překvapili i zklamali.

Hádám, že vy budete v pozici trenéra pokračovat, viďte?

Já zatím pokračuji do konce sezóny, jiné informace od vedení klubu nemám.

Jak vůbec budete trávit Vánoce, které se kvapem blíží?

Období Vánoc mám rád, takže se těším. Trávit ho budu doma v klidu s rodinou.