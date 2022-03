„Já utkání s Novým Borem neberu jako generálku. Pro mě to bylo utkání s Pěnčínem. To byl tým, který chtěl hrát fotbal. V Novém Boru to s fotbalem nemělo nic společného,“ utrousil Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Zápasu vůbec nepomohl velmi špatný terén, ale také hodně nepřesní rozhodčí. „Dlouho jsem v Novém Boru působil, ale tak špatné hřiště tady fakt nepamatuji. Nám to nevyhovovalo, bylo tam hromada soubojů a faulů. Hlavně z domácí strany. To prostě nebyl fotbal,“ mávl Baťka rukou.

„Hřiště opravdu nebylo dobré, bylo tam hodně soubojů, nebyl to hezký fotbal,“ souhlasil Jan Broschinský starší, trenér vítězného Nového Boru.

Oba trenéři nechtěli hodnotit výkony sudích, přesto se podivovali nad jejich výkonem.

„To, co předvedl Miloš Marek, mi hlava prostě nebere. Přehlédl řadu zákeřných faulů, nepískal nám dvě jasné penalty. Nevím, proč to neudělal. Máme kvůli tomu hned dva zraněné hráče. Styl vedení zápasů od rozhodčích jenom přispěl k tomu šílenému fotbalu. Bor akorát okopával a vyčkával,“ zlobil se Baťka.

„Rozhodčí pískal špatně na obě strany, nechápu proč. Zbytečně to vyvolalo na hřišti zlou krev, ke kvalitě to rozhodně nepřispělo,“ podotkl Broschinský.

O víkendu startuje první jarní kolo krajského přeboru. „Zranili se nám dva hráči, ale kádr je široký. Platí to, že máme nejvyšší cíle. Je jasné, že nás čekají těžké terény a většinou dobývání soupeřů na jejich polovině. Rozhodne start. Pokud vyhrajeme první čtyři zápasy tak prostě musíme vyhrát celý přebor,“ dodal Baťka.

„Chceme hrát v horní polovině tabulky, ale v prvním zápase nám budou asi chybět tři hráči. Uvidíme. Máme Velké Hamry B, to je těžký soupeř. Záleží na tom, kolik lidí budou mít z áčka. Ale je to kulaté, může se stát všechno. Doma určitě chceme bodovat,“ podotkl Broschinský.

Třetím do českolipské party v krajském přeboru je Stráž pod Ralskem. Ta nezvládla generálku, když podlehla Žibřidicím (I.B) 2:4. Trenér Karel Knejzlík si přes zimní přípravu stěžoval na špatnou docházku. „Chceme se hlavně zachránit, to je náš hlavní úkol,“ přiznal před startem jarní části soutěže.