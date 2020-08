Bez zásadnějších změn v hráčském kádru vstoupí fotbalisté Skalice u České Lípy do krajského přeboru. „Zůstává trenér Zdeněk Baťka i celý realizační tým. Jsem rád, že tento sehraný tým bude pokračovat u hlavního týmu,“ poznamenal sekretář klubu Jiří Löffelmann.



Po nedohrané minulé sezóně patřila Skalici třetí pozice v tabulce. V horních patrech tabulky by se chtěl klub znovu pohybovat. „Vzhledem k tomu, jaký tu máme kádr, měli bychom opravdu hrát o špičku tabulky,“ objasnil cíle Löffelmann. Klub míří vysoko a hrát by mohl i o postup do divize. „Postup? To je přesně ta otázka, kterou je potřeba rozdělit na dvě části. Pokud bychom skončili na prvním místě, tak bychom určitě uvažovali nad postupem, ale je to také otázka financí. Já vždy z legrace říkám, že dokud nevyhraji ve sportce, tak je divize z finančních důvodů nereálná. Nemáme silného sponzora, obec zajišťuje základ, provoz klubu. Já se snažím sehnat další finanční prostředky, ale není to na divizi,“ přiblížil možnosti fotbalového klubu Skalice u České Lípy Jiří Löffelmann.