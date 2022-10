Tome, naposledy jste nasázel libereckému Rapidu čtyři góly. Platil jste něco do klubové kasy?

Takové pravidlo u nás není. Takže bych platit neměl. Ale na druhou stranu určitě něco zaplatím, ať se to může využít třeba na rozlučku.

Která z těch čtyř branek do sítě Rapidu byla nejhezčí?

Popravdě nemohu říci, který gól byl nejhezčí a proč. Možná bych vybral druhý gól, který padl po autovém vhazování, při kterém jsem se dostal před libereckého brankáře a technickou střelou ho obstřelil. Kdo mě zná, tak ví, že ty technické střely mi moc nejdou.

V tabulce se posouváte mezi nejlepší celky. Chtěli byste zkusit zabojovat o postup do I.A třídy?

Tak pokud by byla možnost, určitě bychom chtěli postoupit a zkusit si I.A třídu. Do té doby musíme sehnat ještě další hráče, jelikož se stává, že na zápasy jezdíme v jedenácti lidech, což není úplně dostačující v ohledu na zdravotní stav některých hráčů.

Vy už jste prošel několika kluby. Kde to bylo třeba nejlepší?

Nejvíce si vzpomenu na Varnsdorf. Hrál jsem tam sice v mladí, bylo mi asi dvanáct. Tehdy jsem si kvalitu týmu a možnost se někam posunout neuvědomoval. Bylo mi to tak nějak jedno, každopádně toho teď lituji. Ale musím říct, že hrát proti Slavii a jezdit na soustředění do zahraničí mělo něco do sebe.

Nastřílel jste v sezoně sedm branek. Sledujete tabulku kanonýrů?

Musím se přiznat, že tabulku vůbec nesleduji. Na tom, kolik mám střelných branek nezáleží. Záleží na tom, že jsme se jako tým konečně zvedli a začali vyhrávat. Ať už po mé zásluze nebo někoho jiného.

Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal ve svých rodných Zákupech asi v 6 letech. V tu dobu jsem začal chodit do přípravky a strašně mě to bavilo, ale na svůj první trénink si už bohužel nevzpomenu.

Jaká je podle vás úroveň krajské I.B třídy?

Myslím si, že je na velice dobré úrovni. Podle mě se tady občas odehraje kvalitní utkání a je na co se dívat.

Co vás vlastně nejvíc na fotbale baví?

Nejvíce mě baví to že tam člověk úplně vypne, hodí starosti za hlavu a jde si ten fotbal užít.

Jste stále mladý fotbalista. Máte nějaké fotbalové cíle?

Tak cíle…Asi jako každý bych se chtěl stát slavným fotbalistou (smích). Teď vážně, cíle asi žádné nemám.

Je tedy nějaký tým, kde byste si chtěl zahrát?

Určitě bych si chtěl zkusit zahrát třeba ve Slavii nebo za Slovan Liberec. Žádná nabídka ale zatím nepřišla (smích).

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Asi mi to nebudete věřit. Hraji fotbal, miluji ho, ale nejsem ten typ člověka, co ho zrovna sleduje. Takže nefandím ani jednomu.

Jaká je podle vás budoucnost amatérských fotbalových klubů?

Myslím si, že budoucnost bude lepší tehdy, až se mladým lidem a dětem bude chtít hrát fotbal a celkově sportovat. Jak si můžeme všimnout, tak dnešní doba je jiná a fotbal a celkově sporty upadají, což je veliká škoda.

Můžete čtenářům říct, jak se vám v Kamenici líbí? Co zázemí, parta, diváci?

Musím říct, že se mi v Kamenici moc líbí, nemám nic, co bych označil na špatné. Jsme dobrá parta, která se po tréninku sejde, dá si pivo a promluví si o tréninku, zápase a řekne si, co bylo a nebylo špatně. Tak to má být a mělo by to fungovat takhle ve všech klubech. Jinak můj názor na naše fanoušky je takový, že bez nich bychom nebyli tam, kde jsme teď. Veliké díky jim a hlavně správcovi, který nám vytvořil tak nádherné zázemí v Kamenici.

Prozradíte nám, co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Kromě fotbalu se věnuji fitness, takže když zrovna nemám trénink s fotbalem, tak jdu cvičit do fitka. Cvičení bez zdravého životního stylu nemá smysl, takže tak trochu rád vařím. Jinak se živím jako těžař uranu.

V Kamenici s vámi hraje ještě Jaroslav Štummer. Jde o příbuzenský vztah?

Ano, je to můj strýc. Ale jelikož je mezi námi věkový rozdíl, tak si nás nikdo moc neplete a nedochází ke zmatkům.