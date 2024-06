Zdroj: se svolením Horsta Siegla

„Bohužel to musím potvrdit. Nyní řešíme, kam se přesně přihlásíme. Bude to určitě okresní soutěž. Uvažujeme také o tom, že bychom to hrál v okrese Česká Lípa. Je jasné, že budeme skládat nový tým. Jsme na pomezí obou okresů, chceme přihlásit naše děti do okresu Česká Lípa. Takže by nám vyhovovalo, kdyby tam mohli hrát i chlapy. Ale jak jsem řekl, tohle všechno budeme teprve řešit,“ sdělil Deníku Antonín Toločko, vedoucí týmu.

Žibřidice jasně ukázaly, jak jsou v současné době fotbalové kluby křehké. „Prostě se sešlo mnoho faktorů, najednou nebyl dostatek hráčů. Asi je to i moje vina, částečně jsem vyhořel. Potřebuji se nadechnout a odpočinout. Třeba chytnu druhý dech a za pár let budeme zase v I.A třídě,“ hořce se usmál.

V týmu končí velmi zklamaný trenér Jan Broschinský, který do celku přišel v minulé sezoně z Nového Boru. „Už minulý týden jsem oznámil, že v týmu končím. Ke mě se přidalo osm hráčů. Je to samozřejmě velké zklamání. Když jsem přišel, tak byl první půl rok suprový. Přezimovali jsme na druhém místě a tak trochu se mluvilo o postupu do krajského přeboru. Na podzim se však řada hráčů začalo věnovat jiným aktivitám, začalo to haprovat. Nakonec jsme skončili čtvrtí,“ zakroutil hlavou zkušený trenér.

V této sezoně hrály Žibřidice o záchranu, kterou kolo před koncem nemají ani jistou. Je možné, že je ještě může předskočit Mimoň a Žibřidice skončí předposlední.

„Bez trénování to prostě nejde. Šel jsem do klubu s jinou vizí. Hodně věcí nasvědčovalo tomu, že by to mohlo jít. Jenže řadě hráčům chybělo žibřidické fotbalové srdíčko,“ poznamenal.

Sám se cítí unavený. Přiznal, že s trénováním možná sekne. „Já nic nehledám, nabídky by byly, ale spíše přemýšlím, že to pověsím na hřebík. Nebavilo mě chodit na tréninky a potkat tam dva, tři hráče. To se radši budu věnovat rodině, vnoučatům nebo budu chodit na ryby,“ dodal Broschinský.