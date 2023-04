„Třetí jarní kolo nás zavedlo na půdu Rovenska pod Troskami, odkud se body nevozí snadno. Rovenský tým je však v posledních letech naším oblíbeným soupeřem a pravidelně s ním bodujeme. I tentokrát domácí tahali po většinu zápasu za kratší konec. Po bojovném výkonu podpořeném tentokrát i fotbalovou kvalitou jsme si po zásluze přibalili na cestu z Českého ráje tři body,“ stručně pravil Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.

První jarní bod urvala předposlední Mimoň. Ta sice doma proti Višňové nabrala dvoubrankové manko, předvedla ale srdnatý závěr a dovedla utkání do remízy 2:2. „Dle vývoje utkání jsme s výsledkem spokojeni. Nehráli jsme špatně, ale srazil nás první gól soupeře. Po změně stran jsme prostřídali, Tandera s Větrovským to oživili. Věřím, že nám tento výsledek pomůže a zvládneme další víkend důležitý zápas proti Studenci,“ nechal se slyšet Marek Steinfest, kouč Mimoně.

„Šlo o to, že jsme první poločas měli dát tři čtyři góly a mohli rozhodnout. V druhé půli jsme se přizpůsobili na těžkém terénu, který byl ale pro oba stejný, domácím, naše hra už neměla takové parametry a v závěru jsme dvakrát inkasovali a ztratili dva body,“ hodnotil střetnutí hostující trenér Milan Melka.

Podruhé v řadě bez vstřeleného gólu, podruhé v řadě bez bodu. Po dobrém jarním vstupu fotbalisté Skalice postupně uvadají. Naposledy prohráli 0:1 na hřišti Lomnice nad Popelkou.

„Samozřejmě nejsem spokojený. První poločas byl nekoukatelný, bez šancí. Hra byla prostě neurovnaná. Lomnice byla tvrdší v osobních soubojích. My jsme nedokázali kombinovat, nic nám nešlo. Byl to takový remízový zápas,“ řekl Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

V 57. minutě rozsekl zápas domácí Fedorko. „Byla tam dobře zahraná standardka od Lábka, nedůrazně jsme tam bránili. Chtěli jsme vyrovnat, oživení přinesli Kolář s Konečným. Pořád tam ale bylo spousta nepřesností, domácí ještě více přitvrdili a nám to prostě nevonělo. Dali jsme díky Konečnému gól, podle nás regulérní, ale rozhodčí odmával postavení mimo hru,“ pokrčil Baťka rameny.

Skalický trenér řeší aktuálně zajímavý týmový problém. „Sám nevím, co se s námi děje. Chybělo nám šest hráčů kvůli různým důvodům. Co mě nejvíce vadí je fakt, že když se nám nedaří, chybí na hřišti větší bojovnost. Prostě tam není větší chuť se porvat o výsledek. Hráči, jako Kotek, Malý nebo Hauer, kteří by měli tým táhnout, zůstávají za očekáváním. Nejde nám kombinace, váznou přihrávky. Není to prostě dobré,“ dodal.

Ostudnou porážku 1:11 si přivezl Nový Bor v utkání proti Pěnčínu. Tady nebylo co řešit. Domácí si otevřeli na umělé trávě střelnici, po půl hodině vedli už 5:0 a jasně vyhráli.

„Dařilo se nám střelecky. Když dáte soupeři včas gól, tak je to většinou jasné. Brzy jsme přidali další góly, Karel Vrabec měl krásné dva, tři balóny. Při takovém skóre hrozí, že ale povolí morálka hráčů. Soupeř měl také dvě dobré šance. Mohli jsme ještě další góly přidat, ale taky dva dostat. Výsledek je pro soupeře krutý. Jsme rádi, že přistoupil na změnu hrací plochy, protože na našem hřišti na Pěnčíně se ještě hrát nedá. My ale výsledek nepřeceňujeme, hraje se dál,“ má jasno kouč Pěnčína.

Nový Bor se na jaře trápí, v Pěnčíně naprosto vyhořel. „Hodnotí se to hrozně, je to obrovská ostuda. My jsme se nezmohli vůbec na nic, po čtvrt hodině bylo po zápase. Je prostě vidět, že se v momentální situaci, která u nás panuje, se nemůžeme s těmito týmy vůbec rovnat. Nedá se nic dělat, vrátit se to už nedá. Snad uhrajeme něco v dalších zápasech, uděláme pro to všechno,“ pravil novoborský kapitán Jan Broschinský.