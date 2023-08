„Mezi hráči proběhlo hlasování. Nejdůležitější pro nás je, že jsme konečně sehnali trenéra, kterým je Lukáš Havlas, který je s naším klubem spjatý,“ prozradil Ondřej Mareš, jeden z klíčových hráčů lindavského Dynama.

Co se týče letní přípravy, tak do toho Lindava hodně šlápla. Nevadil ani fakt, že tým z Českolipska nehrál ani jeden přátelský zápas.

„Podle mě byla nejintenzivnější, co jsme kdy zažili. Je to tím, že tady máme trenérský štáb. Makali jsme opravdu hodně. Co se týče přátelských zápasů, tak jsme žádný neměli. Řešili jsme hlavně sami sebe. Uvidíme, jaká bude zápasová realita v soutěži,“ pokračoval Mareš.

Lindava potřebovala hlavně rozšířit svůj hráčský kádr. To se povedlo. „Hodně jsme šli do kvantity, protože kvalitu tady máme. Hlavně jsme nechtěli, aby nás na zápasy jezdilo málo. Přišli hlavně hráči z nižších soutěží a nebo tady máme fotbalisty, kteří restartovali svou kariéru,“ zdůraznil.

Celý klub si moc dobře uvědomuje, že na něj čeká daleko těžší soutěž, než okresní přebor. „Víme, že k tomu musíme přistoupit zodpovědně. Rozhodně nechceme, aby nás to nějak rozklížilo. Musíme si uvědomit, že nebudeme tolik vyhrávat, jako tomu bylo letos na jaře,“ dodal na závěr Ondřej Mareš.

Hrát v horní polovině tabulky. To je cíl fotbalistů Kamenice, které i do nové sezony povede trenér Bohuslav Najman. „Letní příprava dopadla podle mých představ. Neodehráli jsme žádný přátelský zápas, ten jediný nám Bělá odřekla. Věřím, že to nebude problém,“ má jasno Najman.

Co se týče kvantity, tak kamenický kádr zůstává na svém. „Sedláček odešel do Stráže, aniž by to někomu oznámil, takže jsme se to dozvěděli až zpětně. Kisty odešel do Jablonného, Burian skončil s kariérou. Přišli dva hráči, ještě se tam řešil jeden mladý fotbalista. Uvidíme, snad to bude stačit,“ pokrčil rameny. „Rádi bychom hráli v horní polovině tabulky, ideálně v těch patrech, ve kterých jsme se pohybovali v minulé sezoně. Očekávám, že soutěž bude kvalitnější,“ uzavřel vše.