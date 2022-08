Kamenice, trenér Bohuslav Najman: „Letní příprava byla extrémně krátká. Sehráli jsme jedno přípravné utkání, porazili jsme 4:3 rezervu českolipského Arsenalu. Jinak nám do toho mluvily hodně dovolené. Ze Stráže se nám vrátil Kuba Kisty, to bude výrazná posila. Řešíme ještě jednoho hráče, který dlouho nehrál, ale má zkušenosti z vyšších soutěží. Nikdo neodešel. Chceme hrát opět na špičce tabulky, nechceme se plácat někde ve středu. Ale uvidíme, jak to všechno bude.“

Cvikov, vedoucí Miroslav Žák: „Přípravu jsme měli dlouhou, přátelák jsme hráli proti Žibřidicím. Změny v kádru žádné nejsou, všechno je při starém. Novým trenérem je Pavel Sehnal. Rádi bychom hráli v horní polovině tabulky, prostě co nejvýš to půjde. Postup? Na to ambice určitě nemáme.“

Doksy, vedoucí Karel Kapoun: „Příprava byla extrémně krátká, hodně do toho mluvily dovolené. Měli jsme dva přípravné zápasy. Odešli nám dva klíčoví hráči, mladí kluci přišli z Jestřebí. Uvidíme, jak je nahradíme. Cíle? Rádi bychom soutěž zase zachránili, věřím, že budeme hrát blíže středu tabulky.“

Jestřebí, vedoucí Pavel Kolář: „Začali jsme poslední týden v červenci a odehráli jedinou přípravu proti Bílému Kostelu. Pár mladých hráčů odešlo do Doks, ze Skalice přišel Kaňkovský a Demke, z Lípy pak Vacek. Ale jsou to hráči, co jsou hodně časově vytíženi. Ambice? Na přední místa nemáme, na druhou stranu ale nechci, abychom se krčili na dně. Věřím, že budeme hrát někde ve středu tabulky.“

Dubnice, hrající trenér Radim Věchet: „Trénujeme tři týdny účast byla velmi dobrá. Porazili jsme Jablonné a podlehli ve velmi oslabené sestavě Rynolticím. Získali jsme Martina Nováka z Krásné Studánky, to je posila. Odešel Jirka Kraus, bohužel zdravotní trable má Roman Červenka, ten bude chybět dlouho. To mě moc mrzí. Rádi bychom navázali na minulou sezonu. Rozhodně nedáme nikomu nic zadarmo.“

Jiří Löffelman, předseda klubu: „Postup jsme vzali pod podmínkou, že soutěž dohrajeme. Byl bych rád, kdybychom I.B třídu zachránili. Řešíme ještě příchod tří nových hráčů, důležitá bude spolupráce s A týmem. Brzký začátek soutěže nechápu, mohli jsme začínat později, jako v ostatních krajích.“