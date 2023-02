Krajský přebor

Skalice u České Lípy doma porazilo 4:0 Jílové, účastníka krajského přeboru na Ústecku. „Byli jsme v tom zápase lepší, soupeř byl prý oslabený, ale to jsem neřešil. Příprava to byla dobrá, brali jsme to jako větší tréninkovou jednotku,“ uvedl Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Přípravné utkání sehrál Nový Bor, který podlehl v Děčíně tamnímu Junioru 1:3. „Jsme v určité fázi hrubé přípravy, přátelské utkání bylo jakýmsi zpestřením. Odehráli jsme takové modelové utkání s českolipskou Lokotkou, příště nás čeká v rámci poháru Bílý Kostel. Chodí trénovat patnáct lidí, vyhýbají se nám zranění, takže v tomhle ohledu jsem spokojený. Kádr zůstává stejný. Nikdo neodchází, neposilujeme,“ prozradil Stanislav Kouřil, trenér FC Nový Bor.

Kouřil: Nejsem chválící trenér. Hráči trénují pro sebe, ne kvůli mě

Mimoň na začátku zimní přípravy změnila trenéra. Jana Studenovského vystřídal Marek Steinfest. „Trénujeme od úterý do čtvrtka. Hráli jsme jeden přátelák s Bělou, skončilo to remízou 3:3. Půlka mančaftu se zúčastnila turnaje v Heřmanicích. Byl jsem po svém příchodu překvapený, že nebyly domluvené žádné přátelské zápasy. Takže vaříme z vody. Teď nás čeká pohár se Žibřidicemi. Ale shánět na poslední chvíli další přípravné duely bude těžké,“ kroutil hlavou nový mimoňský kormidelník.

O přípravě Stráže pod Ralskem jsme toho moc nezjistili. Redakce se snažila dovolat trenérů Knejzlíkovi, ale marně. V sobotu 25. února by měla Stráž odehrát pohárové utkání proti Doubí.

I.A třída

Menší lapálie řeší v přípravě českolipská Lokomotiva. „Začaly jsme v půlce ledna, dva týdny nás trápily nemoci a pracovní vytíženost. V poháru jsme porazili Doksy 8:1, pak jsme prohráli 1:4 v Hrádku. Následně jsme porazili Jablonné 4:0 a prohráli v Novém Boru 3:5. Naposledy jsme podlehli Šluknovu 4:6. Pohárové utkání proti Skalici jsme museli z naší strany odložit. Měli jsme problémy se sestavou, chytat musel Tomáš Fišer, Jirka Podešva bude k dispozici až od začátku března. Posily jsou v jednání. Teď jedeme na soustředění, kde budeme hrát se Svádovem. Pak nás 4. března čeká Skalice B, generálku bychom měli sehrát 18. března proti Kamenici,“ uvedl poměrně vyčerpávající přehled Radek Novák, kouč Lokomotivy Česká Lípa.

Třeba bude Lokotka pro hráče zajímavou štací, doufá kouč Novák

I.B třída, západ:

V přípravě jsou také celky z nejnižší krajské soutěže. Kamenice v přátelském zápase remizovala 4:4 s béčkem českolipského Arsenalu. „Bylo to takové neurovnané, pro oba celky to byl první zápasy. My jsme byli včetně zápasů potřetí na umělce. Není to stále ono, věřím, že se to bude zlepšovat. Udělali jsme tam chyby v obraně a v útoku neproměnili další šance. Neděláme z toho ale vědu, zkoušíme nějaké hráče, kteří by nás mohli eventuálně posílit,“ podotkl Bohuslav Najman, kamenický trenér.

O změnách ve fotbalovém klubu Jestřebí už Deník informoval. „Kluci ještě nebyli venku, zatím jsme využívali naší malou tělocvičnu. Od čtvrtka ale začneme chodit jednou týdně na umělku v České Lípě. Docházka je tak osmdesát procent, někteří hráči to šidí. Co se týče přátelských zápasů, tak 4. března hrajeme s Bělou, o týden později máme Dubici. Generálku ještě řeším,“ prozradil program zimní přípravy Pavel Kolář, šéf klubu. Ten si dává od týmu dospělých půlroční pauzu. Tým bude trénovat Martin Žižka.

Fotbalisté Jestřebí přichází o šéfa. Nejdu daleko, říká Kolář. Střelec zůstává

Jeho tým v přípravě ještě narazí na Vilémov B, Kosmonosy B a v generálce se postaví českolipské Lokomotivě. „Chybí nám Burian, který si poranil kotník při jízdě na snowboardu. Problémy s kolenem má Pavel Stand. Po operaci kolene je Kuba Kisty, jinak nám nikdo nechybí,“ dodal.

Poměrně krušný podzim zažili fotbalisté Cvikova, kteří díky vyloučeným hráčům hráli v hodně kombinované sestavě, kdy museli nastupovat hráči z béčka, ale i vedoucí mužstva nebo předseda klubu. „Trénujeme od 15. ledna, účast je dobrá, chodí tak třináct až patnáct lidí. Měli bychom hrát přátelské zápasy proti Rozstání nebo s béčkem Arsenalu. Dlouhé karetní tresty skončily Paštikovi i Coufalovi. Z Jestřebí se vrací Michal Vávra, ještě jednáme o příchodu dalších dvou hráčů,“ sdělil Deníku Miroslav Žák, vedoucí FK Cvikov.

Doksy také změnili trenéra, novým šéfem lavičky se stál Jan Studenovský, který naposledy vedl v krajském přeboru Mimoň. Doksy se účastní zimního turnaje v Děčíně, kde zatím dvakrát vyhráli (Heřmanov 6:5, Velké Březno 5:3) a jednou prohráli (Union Děčín 2:4). Na turnaji je ještě čekají zápasy proti České Kamenice a celku FK Junior Děčín U 19. Kádr? Ten chce vedení klubu hlavně omladit.

Dubnice má za sebou zápas v rámci poháru, kdy v oslabené sestavě nemohla stačit Bílému Kostelu, kterému podlehla vysoko 0:7. Jako trenér skončil útočník Radim Věchet, který se chce soustředit na vlastní výkony na hřišti. Tým povede v jarní části bývalý hráč Roman Tschervenka. Minulý víkend Dubnice nehrála, tento víkend také nehraje. Do startu jarní části sehraje ještě tři přátelské duely.

Fotbalisté Skalice B se budou na jaře prát o holou záchranu v I.B třídě. Jakub Gabriel, vedoucí mužstva, ale nebyl moc sdílný. „Nějak jsme začali, nějak to dojedeme. Přáteláky hrát budeme,“ hlesl.