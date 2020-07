Fotbalisté Arsenalu České Lípy nestačili v přípravném zápase na hráče Frýdlantu 2:4.

Štrbák se snaží zblokovat centr Šimkovského. Foto: Jaroslav Marek | Foto: Deník / VLP Externista

Do prvního zápasu s novým koučem vstoupili fotbalisté českolipského Arsenalu. Michal Slabý vedl své svěřence do zápasu proti Frýdlantu. Arsenal hrál v úvodu zápasu aktivně, ale dlouhou dobu nedokázal proměnit své šance. To se změnilo až ve 30. minutě, kdy přímý kop rozehrával Žižka. Odražený míč po střele Lakatoše získal Jiří Štajner, který prostřelil brankáře Zajíčka. Největší šanci Frýdlantu v prvním poločase měl Kozák, ale jeho ránu zblokoval Zdeňka na rohový kop. Po prvním poločase vedla Lípa 1:0.