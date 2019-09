Ve třiatřicáté minutě byla hra přerušena pro exces dvou naháčů a jedné spoře oděné dívky, kteří přeběhli hřiště. Pořadatelé okamžitě sjednali pořádek a hra mohla pokračovat dál.

„Prvních pětadvacet minut jsme hráli to, co jsme hrát chtěli a dobře, že jsme byli produktivní a dali dva góly. Druhou půli jsme se trochu trápili a kdybychom neměli nahráno, mohlo to být horší. Hrádek se zvednul, ale my jsme závěr zápasu dohráli perfektně takticky. Zasloužený a těžký vítězství, ale někdy je potřeba takto získané body uhrát. Krásných dvanáct bodů po pěti zápasech,“ radoval se trenér Doks Michael Šimek, jehož svěřenci slavili už čtvrtou výhru.

První minuty zápasu byly zcela v režii domácích. Ti vsadili na jednoduchost a na branku Jakuba Dlaska se valil jeden útok za druhým. Na úvodní změnu skóre čekalo 650 diváků do osmé minuty. První gól v síti Slovanu byl výsledkem chytrého pasu Jakuba Šimona za obranu hostí, kam si zaběhl Martin Finklár, uvolnil se přes bránícího Libora Uzla, udělal kličku vybíhajícímu Dlaskovi a pohodlně z rohu malého vápna poslal míč do sítě – 1:0.

Při dalším postupném ataku domácích fauloval Ondřej Holeček pronikajícího Mirka Kuklu, ostrý hvizd rozhodčího zastavil akci a k trestnému kopu z dvaceti metrů se postavil Jakub Šimon. Jeho nádherná střela levačkou skončila v síti a Doksy vedly 2:0.

Úvodních desetiminutovka druhého dějství zastihla domácí v nedbalkách. Jejich nekoncentrovanost v obraně málem hosté ztrestali. Domácí nepochopitelně polevili a tlak hostů sílil a začali víc tlačit na pilu. Svou aktivní hrou ve všech řadách nepouštěli domácí hráče k možnosti ohrozit svou branku. Pak přišla 61. minuta, Luděk Černohorský loboval za obranu domácích, Libor Uzel bojoval s gólmanem Voseckým a toho využil volnější Šimon Kavan a dostal svůj tým do hry – 1:2.

Hosté povzbuzeni gólovým úspěchem se dostávali stále častěji před domácí branku. V 65. min. měl jedinečnou šanci Marek Skrbek, když střílel zblízka hlavičkou, ale opět svým skvělým zákrokem potvrdil domácí gólman svou kvalitu.

„Ty naše zápasy, dnešní i předešlé, jsou jako přes kopírák. V úvodu dostaneme dva zbytečný góly, ale herní projev není zas tak špatný, ale bohužel, naše koncovka není dobrá. Není nám nic platný slušný herní projev, když góly nedáváme. Někteří hráči neměli tu kvalitu, kterou jsem od nich očekával. Atmosféra na stadionu je vynikající. Doksům lze jen závidět,“ řekl trenér Slovanu Miroslav Jeník.

Doksy - Hrádek nad Nisou 2:1 (2:0)

Branky: 8. Finklár, 17. Šimon J.– 61. Kavan. Rozhodčí: Bohata. ŽK: 4:2. Diváci: 650.

Sestava Doks: Vosecký – Bečvařík, Kopecký, Finklár, Polívka, Kulha, Šimon J. (90+1. Plachý), Kukla (82. Brodský), Zoubek (55. Kouba), Šimon M. (70. Vaňátko), Burian.

Autor: Vladimír Černý