S výrazně pozměněnou soupiskou nastoupili fotbalisté Mimoně do ročníku 2020-2021. V době, kdy se týmu začal herně zvedat a bodoval ve dvou zápasech v řadě, nastalo přerušení soutěže. „Náš tým prošel obměnou hráčů. Dlouhou dobu jsme hledali ideální rozestavení. Když už si to začalo sedat, přišla pauza,“ sdělil trenér Mimoně Karel Moc v rozhovoru pro Českolipský deník.

Co říkáte na to, že v tomto roce už váš tým k zápasu nenastoupí?

Je to mrzuté, myslím si, že by se sport měl zachovat. Navíc, fotbal se hraje venku. I kdyby to mělo být bez diváků, tak bych byl pro to, aby soutěže pokračovaly dál.

Poslední soutěžní zápas jste hráli bez diváků. Jaké to bylo?

Abych pravdu řekl, bylo to zvláštní. Myslím si, že by bylo lepší podzimní část dohrát, zbývalo pár zápasů. Takhle se to bude honit na jaře, navíc se ani neví, kdy se soutěž znovu rozběhne.

Mrzí vás i to, že pauza přišla v době, kdy se Mimoni dařilo?

Přesně tak. Nechytli jsme úplně začátek soutěže. Postupně si to trochu sedlo, dali jsme se dohromady, ustálil se nám kádr, a najednou je pauza. Přerušení soutěže nám příliš vhod nepřišlo.

Proč se týmu v úvodu soutěže nedařilo?

Kvůli dlouhé jarní pauze někteří kluci přestali hrát fotbal, jiní nám odešli. Chvíli nám trvalo, než jsme našli správné složení sestavy. Museli jsme také zapojit hodně dorostenců, kteří neměli zkušenosti s dospělým fotbalem a postupně je získávají. Chvilku jim trvalo, než si na tento styl fotbalu zvykli a otrkali se. Začalo se to zlepšovat a přišla tato pauza.

Přes léto kádr oslabil?

Neřekl bych, že oslabil. Došlo k tomu, že se náš kádr obměnil. Odešel brankář, někteří mladí hráči přešli do dorostu Arsenalu Česká Lípa, starší hráči už na této úrovni nechtěli hrát fotbal. Takže nějaké pohyby v kádru byly, muselo si to postupně sednout.

Obáváte se, že současná pauza způsobí to, že další hráči přestanou s fotbalem?

Trochu z toho obavy mám. Kluci si odvyknou na fotbalový režim, někteří si najdou jiné činnosti, kterým se budou věnovat. Může se stát, že někdo s fotbalem skončí, ale to já neovlivním.

Máte nějaké náznaky, že by k tomu mohlo dojít?

Zatím ne.

Zpět k mladým hráčům. Jak se jevili mezi dospělými?

Myslím si, že fotbalově jsou na tom dobře. Přišlo mi, že se u nich projevila právě ta nezkušenost. Dokázali jsme hrát prakticky s každým soupeřem do chvíle, kdy jsme dostali dva góly. Pak stav zápasu s mladými hráči zamává a je pro ně těžké a velmi náročné například takové zápasy otáčet.

Ve čtyřech z osmi odehraných utkání Mimoň neskórovala. Je koncovka největším problémem?

Koncovka je už dlouhodobě našim velkým problémem. Snažíme se na zakončení pracovat. Náš herní projev nebyl až tak špatný, ale dojížděli jsme na to, že nedáváme góly. Pak jsme dostali branku a jako mladý tým jsme na to nedokázali zareagovat. Ke konci to bylo lepší, začali jsme sbírat body, ale už se nehraje.

Zlepšený výkon souvisí se změnou tréninku nebo sehraností hráčů?

V první řadě začali být hráči lépe sehraní. Postupně jsme museli hledat nějaký herní systém, který bude hráčům vyhovovat, Zkoušeli jsme různá rozestavení a chvíli trvalo, než jsme přišli na to, které bude týmu sedět a vyhovovat.

Mohl byste být konkrétnější?

Nejprve jsme si říkali, že budeme hrát ze zajištěné obrany na jednoho útočníka. To se nám neosvědčilo, hned v prvním zápase soutěže jsme dostali šest branek od Ruprechtic. Pak jsme zkoušeli různě hýbat s rozestavením, hráli jsme na dva útočníky a hledali jsme to, co bude pro náš tým optimální.

Chystáte se přivést do týmu střelce, který by zlepšil produktivitu?

Myslím si, že si budeme muset vystačit z vlastních zdrojů, tito kvalitní střelci jsou nedostatkové zboží. I na této úrovni chtějí kluci za přestup získat nějaké peníze. Náš klub je nastavený tak, že nechceme nikoho platit nebo přeplácet. Takže si budeme muset poradit s tím, co máme.

O jakých finančních částkách se bavíme?

To je různé. My to máme nastavené tak, že jsme schopní maximálně zaplatit hráčům nějaké cesťáky. Nechceme ale nikoho platit, protože nám přijde nefér platit hráče, kteří k nám dojíždí, protože „naši“ hráči nedostanou nic. Nemáme finance na to, abychom platili všem hráčům. Budeme si muset poradit s tím, co máme.

Mohl by roli střelce postupně převzít někdo z mladých odchovanců?

Myslím si, že mezi mládežníky šikovní hráči jsou. Zrovna jeden z nich nám odešel do dorostu Arsenalu Česká Lípa, ještě mu je 16, takže ten střílí za Arsenal. U ostatních hráčů dorostu je jen otázkou času, kdy se adaptují mezi dospělými a začne jim to tam padat.

S mladými hráči budete hrát i na jaře, že?

Určitě ano, budeme. Nic jiného nám nezbývá. Řekl bych, že máme vůbec nejmladší kádr v I.A třídě, odhaduji, že polovina našeho týmu je dorosteneckého věku.

Čím to je, že se mladým hráčům daří a prosazují se?

Neřekl bych, že s mládeži pracujeme jinak než v ostatních klubech. Podle mého je to o tom, že dostanou příležitost v dospělém fotbale. Hráčů nemáme mnoho, a tak jsme se rozhodli, že dáme příležitost mladým, kteří ji využili. Máme šikovné ročníky 2001 a 2002, které vyhrály krajskou soutěž dorostu. Máme z čeho brát (úsměv).

Využili jste dlouhou pauzu k úpravě sportovního areálu?

K ničemu zvláštnímu jsme se nedostali. Nemůžeme se sejít ani na nějakou brigádu na hřišti, takže možnost velkých úprav je hodně omezená. Letos na jaře jsme dělali nové zavlažování na tréninkovém hřišti.