Na jeho branky aktuálně spoléhají ve fotbalovém klubu ve Skalici. V aktuální sezóně nastřílel pět gólů. Karel Kaňkovský (30) kopal v Jablonci, České Lípě, Novým Borem, nebo Vilémovem. Přitom začínal jako brankář, mezi třemi tyčemi vydržel tři roky. Pak se vše změnilo. „Začal jsem s fotbalem v devíti letech jako brankář v České Lípě. Když mi bylo 12, tak jsem šel útočníkovi pod nohy, který mi šlápl na břicho. Od té doby jsem se bál chodit pod nohy. Takže jsem to šel zkusit do útoku a už jsem tam zůstal,“ vzpomíná Kaňkovský na svou fotbalovou proměnu. Před fotbalem zkoušel ještě hokej, u kterého ale vydržel jenom jeden měsíc.

I jemu fotbal samozřejmě chybí, pauza je dlouhá, naposledy si zahrál 10. října v Železném Brodě. Skalice vyhrála 5:2, Kaňkovský dal hattrick. „Fotbal mi už dost chybí. Hlavně zápasy a pozápasové posezení u piva. Někde jsem zaslechl, že v první polovině dubna by se mohlo hrát. Já osobně si myslím, že na jaře už si nezahrajeme. Jak prožívám aktuální období? Asi jako každý, přežívám,“ pokrčil rameny.

Nejhezčí vzpomínky má Kaňkovský na působení ve Vilémově. Tehdy se tam kopala divize. „Já vzpomínám rád na všechny kluby. Ale opravdu krásné vzpomínky mám na Vilémov. Mají tam nádherný areál. To, jak se tam starají hráče, jsem fakt nezažil. Jednání s majitelem klubu panem Sklenářem bylo perfektní. Férovějšího člověka jsem ve fotbale nepoznal. Rád také vzpomínám na tehdejší českolipskou rezervu, se kterou jsme postoupili do krajského přeboru,“ zapátral ve své fotbalové paměti.

Ve 30 letech Kaňkovský kope krajský přebor ve Skalici. „Skalici jsem si vybral, protože mě lákalo si ještě ťuknout s Martinem Švecem. Jestli jsem to mohl dotáhnout dál, než do divize? Třeba jo. Někdy jsem si říkal, že to mohlo být třeba o stupínek lepší. Ale to bych asi neměl tolik chlastat,“ zasmál se.

Za svou kariéru nasázel hromadu branek. Má o nich přehled? „Pár pěkných gólů jsem dal. Statistiky si ale nevedu. Ale pokud vzpomenu….Třeba za Vilémov jsem v krajském přeboru dal krásnou branku proti Litvínovu. Zhruba z třiceti metrů jsem z trestného kopu prostřelil brankáře,“ pokýval hlavou.

Angažmá ve Vilémově přineslo Kaňkovskému jednu veselou příhodu. Stala se ve Slaném po divizní porážce v Rakovníku. „Jel nám fandit nejlepší kamarád Lukáš Mikysa. Při zpáteční cestě jsme se nechali vyhodit ve Slaném, kde měla Lukášova sestra závody v krasobruslení. My jsme jí chtěli překvapit. Dopadlo to hrozně,“ zakroutil hlavou.

„Lukáš tvrdil, že ví, kde je zimní stadion. Když jsme došli na konec Slaného, tak jsme zjistili, že jdeme špatným směrem. Zeptali jsme se paní v květinářství, kudy tam máme jít. A ona řekla, že musíme na úplně opačnou stranu města. Byl to pěkný kus cesty. Paní jsme poděkovali a mastili pěšky přes celý Slaný,“ uzavřel vše Karel Kaňkovský.

