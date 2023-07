Pane trenére, pojďme se ještě ohlédnout za minulou sezonu. Jak jí hodnotíte?

Nakonec z toho bylo osmé místo. Já jsem byl spokojený, vedení klubu bylo spokojené. Co jsem slyšel, tak se říkalo, že se na jaře naše hra zvedla. Bylo to koukatelné. Takže za mě dobré.

Začali jste už s letní přípravou na nový ročník v I.B třídě?

Zahájili jsme to 11. července. Nechci to říkat nahlas, ale zatím je super účast. Kluci k tomu přistupují dobře. Sehráli jsme jeden přípravný zápas, proti U 18 českolipského Arsenalu. Vyhráli jsme 3:2, soupeř byl solidní a běhavý. Prověřil nás do rychlosti a do fyzičky.

Jaký plán vás čeká v další dnech?

Nemůžeme k nám na hřiště, takže trénujeme v Oknech. Využíváme také pláž u Mácháče, kde trénujeme na písku. A v sobotu hrajeme s Dubou. Pak nás čeká 29. července domácí zápas proti Pečicím a generálku sehrajeme v Žandově.

Vy jste říkal, že byste rád přivítal posily. Jak to dopadlo?

Bylo to moje velké přání, ale situace s hráči prostě není dobrá. Vrátil se Marek Adamík, z ciziny se vrátil Tomáš Říha. Z České Lípy ještě ladíme přesun mladého Davida Brestiče. Měli jsme vytipovaných další osm hráčů, jeli jsme za nimi, abychom se na ně podívali. Ale oni neměli zájem. Někde vyčnívají a nechce se jim někam přestupovat. Pak už je člověk otrávený, že někoho musí přemlouvat a stejně je to k ničemu.

A co odchody?

Pan Kolář z Jestřebí nám sebral Martina Věcheta. To mě mrzí, je to hráč ze základní sestavy. Těžce zraněný je Michal Vaňátko, ten bude v klidu až do zimy. Po těžkém zranění se vrátil Ondra Čejka.

Jsou tam ještě nějaké změny?

S fotbalem skončil Standa Müller. Ještě odešel Martin Bažo, prý musí na operaci s kolenem. To mě taky mrzí, je to mladý kluk a šikovný. Když se kouknu, tak na papíře mám 19 hráčů.

Západní skupina I.B třídy se hodně změnila, je tam hromada nových týmů. Co od toho čekáte?

Určitě budeme méně cestovat. Osobně jsem zvědavý třeba na Arsenal B nebo Lindavu. Začínáme s Kamenici, to jsem si nepřál, jelikož je to tým, který patří k těm nejlepším.

Z krajského přeboru k vám spadlo Rovensko. Odhadnete jeho sílu?

Já si pamatuji, že jsem tam ještě s Mimoní vyhráli 4:3. Domácí nechápali, jak s námi mohli prohrát. Ten důvod sesazení Rovenska jsem moc nepochopil. Otázkou je, jestli jim zůstal pohromadě kádr. Pokud ano, bude to jeden z hlavních favoritů.

Kde byste viděl ostatní favority?

Myslím si, že nahoře bude hrát Kamenice. Silné asi budou týmy z Liberecka. Nahoře může hrát Jablonné nebo Hodkovice.

Do soutěže postoupily také Staré Splavy, které se těší na derby proti Doksům. Přemýšlel jste o tom?

Mám kliku, že tohle jde tak trochu mimo mě. Nejsem z Doks. Je jasné, že Splavy jsou natěšené. Poslední dva ročníky jenom vyhrávaly. Jsem zvědavý, jak se poperou z krajskou soutěží.

Z vaší skupiny postoupily Ruprechtice a také liberecký Rapid, který šel rovnou do krajského přeboru…

Na jaře jsme tam uhráli slušný výsledek. Mají mladý mančaft a hrají solidně. Vím, že chtěli strašně moc postoupit. Určitě to pro ně bude velký skok. Asi by měli posílit, ale v krajském přeboru to budou mít hodně těžké.

Jaké ambice budete mít v Doksech do další sezony?

Chtěl bych být v horní polovině, třeba do sedmého místa. Nikdo neví, zda pak proběhne ta reorganizace. Jak už jsme se bavili, máme tady hodně nových týmů a hned šest nováčků.

Prozradíte, jakým fotbalem byste se chtěl prezentovat?

Chceme vycházet ze zajištěné obrany, defenziva pro nás bude důležitá. Pokud to klape v obraně, bude to dobré i směrem dopředu. Zkoušel jsem i jiné rozestavení, ale pro tuhle soutěž je to klasika čtyři, čtyři, dva. Jinak to na téhle úrovni ani nejde.