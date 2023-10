Fotbalisté Nového Boru byli blízko třem bodům na půdě Sedmihorek. Ještě v 90. minutě totiž výběr trenéra Stanislava Kouřila vedl 2:1, záhy ale vyrovnal domácí Tvrdý.

Stanislav Kouřil, trenér fotbalistů Nového Boru. | Foto: Jaroslav Marek

Novoborští z posledních pěti kol čtyřikrát neprohráli a získali šest bodů. „Před zápasem bych určitě bod bral, ale teď jsem logicky trochu zklamaný. Cenné vítězství jsme měli na dosah. Na druhou stranu musím přiznat, že domácí si prohrát nezasloužili. Prakticky celý druhý poločas jsme se jenom bránili,“ sportovně přiznal Stanislav Kouřil, zkušený trenér Nového Boru.

„První poločas byl šílený, ve druhé minutě jsme hned z první akce dostali gól. Pak jsme vyrovnali a obratem jsme dostali druhý. O poločase jsme si něco řekli, ale nemáme kvalitu. Nový Bor skoro nebyl ve druhém poločase na naší polovině. Ale my jsme si nedokázali nic vytvořit. A když už, tak nejsme schopní to proměnit. Až v 90. minutě jsme vyrovnali na 2:2. Bylo to ze závaru při standardní situaci, z žádné kvalitní smysluplné akce. Bor od první minuty bránil na půlce půlky. Hrál to dobře, hrál to, co potřeboval. Do žádných velkých šancí nás nepouštěl, my jsme vyrovnali se štěstím. Budeme se muset v zimě zamyslet, co s tím. Máme před sebou tři kola, ale těch deset minulých bylo strašidelných. Máme problémy v obou šestnáctkách. Dostáváme spoustu gólů, ale jen minimálně jich dáváme,“ shrnul vše Emil Šafář, nespokojený kouč Sedmihorek.

Nový Bor se sice po výsledkově tragickém vstupu do sezony zvedá, nadále je ale předposlední. Na klidu mu nepřidává fakt, že body začal pomalu sbírat i poslední Rapid Liberec.

„Je to podobné, jako u nás. Jeho mladí hráči se postupně etablují na krajský přebor a mají výsledky. My teď máme doma Železný Brod, tohle utkání je potřeba zvládnout. Bohužel máme nějaké zdravotní absence, ale musíme se s tím nějak poprat,“ dodal Kouřil.