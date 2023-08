„Nejsem zklamaný z výsledku, ale z toho, že to zase v Hamrech bylo všelijaké,“ načal hodnocení skalický kouč Zdeněk Baťka. „Nevím, co se tady děje, ale je to náš třetí zápas v Hamrech, kde nechyběly sporné situace rozhodčích,“ zakroutil hlavou.