Rovensku pod Troskami prohrál 1:2. „Tohle by nevymyslel ani Hitchcock, jeho zápletky byly slabým odvarem toho, co předvádíme,“ kroutil hlavou Pavel Sehnal, trenér Cvikova.

Ten měl utkání v Rovensku dobře rozehrané. „První čtvrt hodinu jsme se tak nějak rozkoukávali, pak jsme ale převzali iniciativu, byli lepší a vytvářeli šance. Měli jsme tak čtyři vyložené, ale zase jsme to nedali,“ pokrčil rameny.

Ve druhém poločase šel Cvikov díky Paštikovi do vedení. Ten samý hráč ale v 70. minutě neproměnil pokutový kop. „Klíčová situace, zápas se tím zlomil. Neřekl bych, že nás to tak poznamenalo, ale domácí to nakoplo,“ všiml si Sehnal.

Domácí, kteří ještě v minulé sezoně hráli krajský přebor, předvedli velký obrat. V 76. minutě vyrovnal z přímého kopu Šteffan. „Bohužel se tam rozestoupila zeď. Naše hrubá chyba, kterou nevidíte ani v žácích,“ zlobil se. Cvikov nakonec neměl ani bod, minutu před koncem rozhodl domácí Najman. „Takový gól z ničeho. Přišel tam centr, náš obránce nešel pořádně do souboje a my prohráli další zápas,“ mávl rukou.

Cvikov tak zůstává předposlední, na jaře ho čeká těžký boj o záchranu. „Klukům ani nechci nic vyčítat. Kdybychom byli horší, než soupeř, tak tam běhám, jako čertík. My ale soupeře utahujeme, máme šance. Ale naše koncovka je katastrofální. Vrcholem byl ten neproměněný pokutový kop,“ dodal Pavel Sehnal.

Tři body doma sebraly Staré Splavy, které porazily 3:0 Hrádek nad Nisou B. Ve vyrovnané tabulce jsou šesté, na druhé místo ztrácí tři body.

„Nebylo to ale tak jednostranné, jak ukazuje skóre. Skóre jsme otevřeli ve 40. minutě, do té doby se Hrádek jevil jako lepší tým. Má tam mladé a běhavé kluky. Ve druhém poločase ale trochu odpadli, tam jsme byli lepší,“ všiml si Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

„Co se týče našeho umístění, je to vlastně dobré. Tabulka je hodně vyrovnaná. Teď jedeme do Lindavy, kde nás čeká hodně specifické domácí hřiště,“ uzavřel vše.

V závěru podzimu trochu dochází dech Doksům, které padly 1:4 na půdě Jablonného v Podještědí a z posledních tří zápasů mají jeden bod. „Hrálo se na podmáčeném terénu, trpěla hra obou týmů. V prvním poločase jsme byli mírně lepší, přesto jsme prohrávali 1:2,“ řekl Karel Kapoun, vedoucí Doks.

Začátek druhé půle hostům vůbec nevyšel, během sedmi minut dvakrát inkasovali a Jablonné se dostalo do trháku. „Nesložili jsme ruce do klína a bojovali, ale snížení nepřišlo. Domácí hráli na brejky, nám snaha o kombinační fotbal nevyšla,“ dodal.