Dominiku, vy jste v prvním kole zaznamenal dvě branky. Jak padly?

Zápas jsme začali velmi dobře a Višňovou jsme od první minuty přehrávali. Při prvním gólu jsem dostal krásný křižný balón od Míši Třešňáka a viděl jsem, že brankář jde z branky, tak jsem zvolil zakončení hlavou na zadní tyč. Při druhém gólu kluci dostali míč na hranici vápna, kde byla spousta hráčů, včetně brankáře, který byl vysoko z brány. Zůstal jsme odskočený a čekal na odražený balón, který přišel a poté stačilo jen přehodit vysoko postaveného brankáře.

Vy jste vedli 2:0 a 3:2, přesto jste nakonec zápas ztratili. Co se stalo?

Po prvním obdrženém gólu jsme přestali hrát naši hru a nebyli tak dominantní, jako v prvních 30 minutách. Postupem času byl zápas zbytečně vyhrocený, což sedlo více našemu soupeři. Hlavní příčinou ale byly individuální chyby u každého inkasovaného gólu.

Do nové sezony se vám vyměnil trenér. Jana Broschinského nahradil Stanislav Kouřil. Jak vnímáte změnu na lavičce?

Největší změnou byly tréninky, které jsme měli čtyřikrát týdně během celé přípravy. Je kladen velký důraz na fyzickou připravenost.

Jak jste vůbec začal s fotbalem?

S kamarádem a našimi rodiči jsme se rozhodovali, jaký sport zkusíme jako další. A zvolili jsme fotbal, který jsem začal hrát nějak se začátkem základní školy v Novém Boru.

Vzpomenete na vaše první tréninky?

Pamatuji si na ně velmi přesně, na to nejde jen tak zapomenout. Když jsem poprvé přišel na trénink, tak jsem se skoro nedokázal trefit do míče a koukal na ostatní, jak to dělají. Chtěl jsem to umět jako oni a od té doby jsem hrál fotbal prakticky pořád.

Za svou krátkou kariéru jste jistě dal už hodně branek. Která je pro vás ta nejlepší?

S každým týmem, ve kterém jsem hrál, mám spojené nějaké góly. Ať už ty první nebo naopak poslední. Za svou nejlepší branku považuji rozhodující gól proti německému FC Neugersdorf, kdy jsem střílel halfvolejem zpoza vápna. Hodně jsem si užil následnou oslavu.

Co vás na fotbale nejvíce baví?

Fotbal jsem si celkově zamiloval téměř okamžitě a od malička je to pro mě číslo jedna. Baví mě se překonávat a zlepšovat se, zbožňuju emoce spojené s fotbalem nebo třeba to, že jde o týmový sport, což je mi mnohem bližší než individuální sporty.

Jaké ambice máte vůbec v Novém Boru v aktuální sezoně?

Myslím si, že to není úplně otázka pro mě, ale když budu mluvit sám za sebe, tak chci, abychom se umístili co nejlépe to půjde. Do každého zápasu chodím s tím, že ho chci vyhrát a tento přístup si budu držet i nadále.

Jaké máte fotbalové sny a cíle?

Od té doby, co jsem začal sledovat fotbal, bylo mým snem hrát profesionálně. Chci se zlepšovat a posunout se co nejvýše dokážu.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Jsem velký Sparťan! Velký vliv na mě měl taťka, který je celý život fanouškem Sparty. Od té doby, co jsem začal hrát fotbal, mě bral na Spartu a já si tenhle klub velmi oblíbil.

Pracujete nebo ještě studujete? Jak trávíte volný čas?

Jsem student a mé dny jsou obvykle dost stereotypní. První půlku dne trávím ve škole, poté trénuji a domů se vracím večer. Nicméně rád si zapnu nějaký fotbalový zápas, pustím si nějaký film či seriál nebo koukám na něco s fotbalovou tématikou.