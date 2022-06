Radime, v posledním zápase jste porazili Rapid Liberec 7:5. Jaký to byl duel?

Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Ten první jsme hráli skvěle pozičně z bloku, kdy jsme vyráželi do rychlých brejků a vyhráli ho 1:6. Do druhé půle už jsme nastoupili s vědomím náskoku, koncentrace polevila a v těžkém slunečném počasí začaly docházet fyzické síly. Byť to podle výsledku nevypadá, Rapid hrál sympaticky a dal krásných pět branek. My jsme však dalších pět mohli také přidat. Výhra byla zasloužená.

Jak padaly vaše branky?

Branky padaly převážně po rychlých brejcích, kdy jsem se dostával do zakončení jeden na jednoho.

Ještě v sobotu jste byl nejlepším kanonýrem soutěže. V neděli vás na druhé místo odsunul Vojtěch Jarý z Rozstání, který dal nakonec o jeden gól více.

Samozřejmě jsem to sledoval. Každý útočník, který se pohybuje na špici tabulky střelců je sleduje. Vojtovi to přeji, po jejich zápase jsem mu psal sms a gratuloval k jejich postupu a jeho prvenství mezi kanonýry.

Vy jste sezonu zakončili na šesté místě. To je dobré, ne?

Tak tady panuje obrovská spokojenost, tohle opravdu nikdo z nás nečekal. Před sezonou jsme se dlouho rozmýšleli, jestli I.B třídu vůbec vzít. Nakonec v nás převážila soutěživost a řekli jsme si, že sezonu zkusíme a pak uvidíme co dál. Hlavním cílem byla záchrana, která byla jista téměř již po půl sezoně. Naše forma stoupala, celkově to je nádhera.

Na trenérské lavičce skončil váš otec Rudolf. Jak jste jeho rozhodnutí přijal?

My jsme jeho rozhodnutí znali již od zimní přestávky, kdy jsme měli valnou hromadu a tam to řekl. Trénuje přes 30 let, chce si odpočinout, vyčistit hlavu a třeba ho ještě někdy uvidíme na trenérské židli. Jeho myšlenky a rozhodnutí ohledně jeho konce s ním samozřejmě v průběhu celé sezony probírám, takže jsme na to byli připraveni.

Trénovat prý budete vy. Takže už hrát nebudete?

Budu hrající trenér. Také jsem se rozmýšlel dlouho, ale nakonec převládla nová výzva, nová zkušenost a také chuť vyzkoušet si roli trenéra. Když to bude fungovat, budu jedině rád, když ne, tak mohu kdykoliv skončit a být opět jenom hráčem, svět se nezboří.

Kdy a kde jste vůbec začínal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal v přípravce ve Stráži pod Ralskem, když mi bylo asi 5 let. Ale za barákem jsem si kopal už ve čtyřech K fotbalu mě přivedl taťka, který mě v něm společně s mamkou podporoval celý život.

Hodně týmů si v sezoně stěžovalo, že máte špatné hřiště a díky tomu vyhráváte. Co vy na to?

No tak Camp Nou zrovna nemáme, to je pravda. Ale když bych se bavil o našich dobrých výsledcích na domácím hřišti, tak si myslím, že je to hlavně zásluhou malé hrací plochy, která vyhovuje naší obětavé hře a na které se samozřejmě rozdíly mezi týmy smazávají lépe. Zrovna v těchto dnech naše hřiště prochází výraznou rekultivací, tak se soupeři do budoucna nemusí tolik obávat a mohou předvést své kvality. (úsměv)

Máte ještě nějaké fotbalové sny a cíle?

Chci zůstat zdravý. Od toho se vše odvíjí. Jinak žádné osobní plány nemám. Být zdravý a bavit se hrou.

Jaká je budoucnost fotbalu v Dubnici?

Doufám, že úspěšná. Chceme klub stabilizovat v I. B třídě, mít nadále fajn partu a užívat si to na hřišti. S ohledem na náš hrozivý věkový průměr nás ale nečeká nic jednoduchého. (smích).

Co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Nejvíce mě momentálně baví moje rodina a naši dva synové, které si užívám. Jinak rád hraji tenis a hokej a koukám na sportovní televizní přenosy. Živím se jako geodet.