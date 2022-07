Rezerva Přepeř by mohla mít kouč. Zdědí ligového trenéra?

„To jsou všechno chlapi, kteří dobře vědí, co mají dělat. Jednou týdně se potkají a trénují se tak nějak sami," říká vedoucí oddílu Miroslav kvapil. „I když teď to vypadá, že bychom jednoho volného trenéra měli,“ usmívá se Kvapil a odkazuje tak na aktuální situaci, kdy byl ve vedení A týmu trenéra Josefa Petříka staršího vystřídal Zdeněk Houška. Petřík ve struktuře klubu zůstává. „Tak aby měl co dělat, tak bude trénovat Béčko. Byla by to docela rarita, aby trenér s licencí UEFA trénoval v B třídě,“ směje se Kvapil. Všechno to ale podle něj záleží na tom, jestli se bude scházet na tréninku dost lidí.