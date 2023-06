Ústup dubnického fotbalu nenechal právě Rudolfa Věcheta vůbec chladným. „Vyjádření pana Závodského mě doslova rozesmálo. Nechce asi naplno říct, že kabinu hodně rozvrtal brankář Radošínský, se kterým jsme měli v jednom zápase velkou výměnu názorů. Také se tam mluví o ztrátě sponzora. Do fotbalu v Dubnici přišel sice podnikatel, který toho hodně nasliboval, ale nakonec toho moc nesplnil,“ kroutil hlavou Věchet.

Dubnice půjde dobrovolně do okresu. Navíc přijde o klíčové hráče

V úspěšné sezoně, kdy tým vedl právě Věchet, došlo k hádce mezi ním a brankářem Radošínským při utkání ve Vratislavicích. „Zvolil jsem trochu jinou taktiku, hráli jsme na pět záložníků, jelikož Vratislavice měli tehdy velmi mladý tým. A náš věkový průměr byl skoro čtyřicet let. Právě Radošínský to nepochopil, nelíbilo se mu to a dokonce si šel na mě stěžovat. Od té doby to šlo dolů, proto jsem skončil a nechal to Radimovi. Půl roku to ještě fungovalo, ale sami si můžete domyslet, proč pak skončil s trénováním i on. Já jsem odešel s čistým štítem,“ má jasno.

Ačkoliv se Dubnice v I.B třídě zachránila, v další sezoně jí hrát určitě nebude. „V zimě se bohužel neposílilo, na jaře to dopadlo tak, že ten tým dohrával prakticky v rozkladu. Slyšel jsem, že budou hrát nejnižší soutěž. Takže budou jezdit po vesnicích, dají si pivko a cigárko, žádný stres. Když končil v roli trenéra Radim, tak už se pomalu bál říkat sestavu. Když řekl kamarádovi, že bude hrát levého beka, tak se málem pohádali. Trenér, co nastoupil po něm, říkal hráčům čísla dresů, skoro nikdo už tu sestavu neřešil,“ zdůraznil Rudolf Věchet.

Právě Radim Věchet, klíčový hráč a kanonýr Dubnice, po sezoně odchází. „Měl nabídku z Německa, kam by jezdil jenom na zápasy. Ale nakonec bude hrát krajský přebor ve Stráži pod Ralskem, kde vyrůstal,“ doplnil jeho otec.

Bývalý zkušený trenér na fotbal v Dubnici nezanevřel, dokonce přiznal, že by se nebál návratu na trenérskou lavičku. „Nebránil bych se tomu. Byla by potřeba, sehnat tři, čtyři mladé kluky. Ale za současné situace to nepřichází v úvahu,“ pokýval hlavou.

Na domácí zápasy Dubnice prý bude chodit i nadále. „Budu chodit na zápasy Stráže a také na Dubnici. Bohužel, řada diváků ale asi chodit nebude. Co jsem tak slyšel, tak chtějí vidět dobrý fotbal, takže budou chodit do Žibřidic, které hrají I.A třídu,“ dodal Rudolf Věchet.