Galapředstavení se odehrálo v Chrastavě, která před dvěma stovkami diváky porazila Bílý Kostel 7:5. Stejný počet fanoušků zavítalo po postupu i do Rozstání.

Semily – Vesec 0:7 (0:5)

Za domácí trenér Tomáš Mazánek: „Zápas pro nás dobře nedopadl. Měli jsme problém se složením kádru, máme hodně zraněných, kluci jsou na dovolených, musíme využívat dorostence a kluky z béčka. Podle toho vypadá i výsledek dnešního utkání. Neproměnili jsme nějaké šance, góly pramenily z našich chyb. Začátek sezóny se nám nepovedl, pracujeme na doladění kádru, které by se mělo během dvou tří týdnů dořešit. Vesec byl lepší,vyhrál zaslouženě. Věřím, že se pak už doladíme k lepšímu. Příští kolo hrajeme s nováčkem v Rozstání, víme, že nás tam nečeká nic jednoduchého. Ještě trochu budeme bojovat se sestavou, ale už se to snad bude zlepšovat.“

FK Košťálov/Libštát – Žibřidice 5:1 (2:1)

Za domácí trenér Ivo Jiříček: „Čekali jsme, že to bude s nováčkem těžký zápas a to se potvrdilo. Začali hodně důrazně, centrovanými balóny nám dělali problémy. Naštěstí jsme se z prvního útoku ujali vedení, což jim trochu vzalo vítr z plachet. Pak se jim podařilo z penalty vyrovnat, ale vzápětí šli do deseti, protože samostatný únik Houžvičky byl zastavený nedovoleně. Do poločasu jsme se s tím, že jsme měli v poli jednoho hráče navíc, těžko srovnávali. Holovič ale dal branku, poločas byl 2:1. Řekli jsme si, jak hrát, hráči se uklidnili a to se projevilo na přesné kombinaci. Trochu rozhodla i fyzická kondice. Druhý poločas rozhodl o výsledku. Několik příležitostí jsme ještě neproměnili. Jsme spokojení, na to, že nám chyběli standardní hráči a neměli jsme ani brankář, který nás držel celé jaro, dopadlo utkání dobře. Před zápasem jsem z toho měl velký vítr. Teď hrajeme v Bílém Kostele. Vyhrál v Chrastavě 7:5, tak uvidíme, jak se s tím popasujeme. Někteří hráči se nám už vrátí, tak bude sestava trochu jiná. Trénovat ještě budeme v úterý a ve čtvrtek.“

Chrastava – Bílý Kostel 7:5 (4:2)

Ke šlágrům kola patřil vyhecovaný souboj v Chrastavě, kam přijel Bílý Kostel. Po dvanáctibrankové přestřelce vyhrál domácí Spartak. „Zápas se vyvíjel dobře, pořád jsme vedli, řekl bych, že jsme byli dominantní. Hráče musím pochválit, protože jsme hráli opravdu dobrý fotbal. Chybělo nám hodně hráči, ale ti co nastoupili, tak soupeře přehráli a klobouček před nimi dolu. Jen je škoda, že jsme z toho v posledních deseti minutách, kdy jsme nechali soupeře snížit ze 6:2 na 6:5, udělali bramboračku. Jsem rád za výhru, za výkon v 80 minutách. Takhle bych chtěl, by tým hrál. Tři body z derby se počítají,“ řekl spokojený trenér vítězného celku Michael Kolčava pro klubový web s tím, že na posledních deset minut zápasu by nejraději zapomněl.

Jívan Bělá – Pěnčín (LK) 1:4 (1:1)

Za domácí Milan Poličanský: „První poločas byl vyrovnaný. Neměli jsme a asi dlouho nebudeme mít gólmana, protože je zraněný. Chytal hráč z pole. Na začátku druhé půle jsme díky naší chybě dostali gól na 2:1 a pak už se to s námi vezlo. Ještě řešíme dvě posily. Ten začátek soutěže je strašně brzo. K čemu nám je nám je, že budeme předehrávat dvě kola a hrát do půlky listopadu za bůh ví jakého počasí a pak skončíme 2. června, když bude hezky, mohli by chodit fanoušci a užívat si fotbalu. To je nesmysl. Teď nejsou kádry kompletní, hráči jsou na dovolených nebo teprve pojedou. Až do září s tím budou problémy. Příště hrajeme v Rychnově.“

FK Hejnice – Spartak Rychnov 2:1 (0:1)

Trenér hostů Ondřej Králiček: „Do Hejnic jsme jeli s velkou neznámou, soupeř je nováček v soutěži. Čekalo nás kvalitně připravené, velké hřiště. Nás i soupeře trápí vysoká absence hráčů v základní soupisce. Absence tří rychnovských, klíčových hráčů byla znát. Do zápasu jsme vstoupili aktivně se zajištěnou obranou, drželi jsme více balón. Problémy nám dělá finální fáze a zakončení. Skóre otevřel Zmeškal umístěnou střelou k tyči. Poločas 0:1. Do druhého poločasu vstoupil soupeř o poznání aktivněji a důrazněji. Hejnicím se podařilo vyrovnat a ke konci zápasu navýšit na 2:1. Hlavně díky nekvalitní přihrávce a špatnému výběru místa odjíždíme bez bodového zisku. Tým opouští hráč Wanacki, naopak čekáme na potvrzení přestupu hráče z Pobřeží Slonoviny. Příští víkend hostíme Bělou.“