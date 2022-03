„Není to vůbec ideální, kádr je hodně úzký a scházíme se v hodně malém počtu. Tomu odpovídaly i ty výkony na podzim,“ hodnotí hru Džimis Bekakis. „Možná jsme mohli být o jedno dvě místa lepší, ale na jaře to bude těžké,“ dodává. Týmu by samozřejmě pomohli noví hráči, jenže těch se nedostává. „Povedlo se nám sehnat dva hráče, jenže víc jich zase skončilo. Uvidíme, jestli se přes léto povede mančaft posílit. Na tohle zvyklý nejsem,“ neskrývá Bekakis obavy.

DĚTI DĚLAJÍ RADOST

Technický ředitel a srdce klubu Petr Bajer má radost aspoň ze zájmu nejmladších dětí o fotbal.„V mladších a starších přípravkách máme dětí hodně. Kolem nich se pohybuje i nejvíc trenérů. Ale to je asi všude stejné, většinou to jsou tatínkové od dětí a známí v čele s Jirkou Eichlerem, Ondřejem Staňkem, Pavlem Medkem, nechtěl bych na nikoho zapomenout,“ říká vděčně Pavel Bajer.

Podle něj je to obrat, který nastal v posledních dvou nebo třech letech: „Covid má sice prsty úplně ve všem, ale přímou spojitost jsem nezaznamenal. Spíš si myslím, že je to nabídkou jiných aktivit, ať už jsou to jiné sporty nebo ty telefony,“ přemýšlí o situaci Bajer.

Problém nedostatku hráčů se projevuje už od dorosteneckých kategorií. Klesající výkonnost a odchod mladých hráčů jsou jako začarovaný kruh. „Ty talentovanější si vyhlídnou větší kluby v okolí jako Jablonec, Liberec nebo Mladou Boleslav. My je musíme pouštět. Když mají na to se zlepšovat, tak musí jít výš,“ stýská si Bajer. Ale zároveň dodává, že to neznamená, že by mu v oddílu zůstávaly nešikovné děti: „Já zastávám názor, že není tak důležité naučit děti hrát fotbal, ale hlavně fotbal milovat. Pak jde trénink mnohem snáz i dětem, které třeba nemají tolik talentu.“

Přístup Pavla Bajera je podle trenéra Bekakise jedním ze zásadních pilířů klubu: „Pan Bajer dělá pro oddíl úplně všechno, díky němu to žije, zaplať pánbůh za něj,“ zdůraznil.

GÓLY PRO PARAPLE

Skórovat za FC Sedmihorky je přitom dvojnásobná radost. „Před deseti lety jsme založili účet pro centrum Paraple a tam sbíráme peníze, tuším, že za každý vstřelený gól putuje na účet sto korun,“ jmenuje Pavel Bajer jednu z aktivit, které mu dávají smysl.

Kromě toho před dvěma lety sehrály Sedmihorky charitativní zápas s klubem Amfora a na dobročinné účely vybrali 180 tisíc korun. Takové akce podle Bajera nejen pomáhají, ale hlavně baví. Sami na provoz oddílu sbírají finance od dlouholetých sponzorů a nejvíc jim pomáhá vstřícnost obce Karlovice, který zajišťuje komplet chod zázemí, energie, poplatky.