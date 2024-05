Tomáš Řepka, Horst Siegl, Ladislav Vízek, Antonín Panenka. Ale také hokejista Jaroslav Bednář nebo Sagvan Tofi. Taková jména se představila v dresu Sigi teamu na hřišti v Mimoni. Ten přijel v rámci oslavy, Marek „Brůča“ Válek měl totiž padesátiny.

Sigi team se představil na fotbalovém hřišti v Mimoni. | Video: se svolením Horsta Siegla

„Jsem velký fanoušek Sparty, mám rád, když se lidi baví. Chtěl jsem tu „pajdičku“ oslavit s kamarády a prostě jim poskytnout hezký fotbalový zážitek,“ přiznal Marek Válek, kdysi výborný levonohý fotbalista, který hrával odmalička v Mimoni.

„Utkání se povedlo, i když bylo horší počasí. Náramně jsme si to užili, grilovalo se prase. Soupeř na mě udělal velký dojem. Po utkání s námi zůstali, dali si pivko, prase a podělili se o svoje historky. Odjeli asi v osm hodin večer, my jsme tedy pokračovali do ranních hodin,“ usmál se Marek Steinfest, trenér Mimoně.

Sigi team nakonec vyhrál 6:3 (Otepka ml. 3, Siegl ml 2, Volešák), o výsledek ale nešlo. „Horst mi říkal, že minulý rok neprohráli ani jeden zápas a letos taky ne. Ta zkušenost tam byla znát. Celkově to byl takový „ťap, ťap“ fotbal,“ usmál se Válek.

Sám se tady zapsal do listiny střelců. „Poslal to tam levačkou do šibenice, byla to třešnička na dortu. Svůj životní gól si nechal na padesátku,“ vtipně poznamenal Steinfest.

Zajímavostí bylo, že za Mimoň nastoupili otcové se svými syny. Válek nebyl výjimkou, oba jeho potomci fotbal také hrají. „Myslím si, že jsme si to užili, hrát se svými syny je taky zajímavý zážitek. Já už tedy fotbal nikde nehraju, už se jezdím pouze dívat na Letnou,“ dodal Válek.