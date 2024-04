„První poločas jsme odehráli výborně. Velice dobře jsme se na Pěnčín připravili, kluci plnili vše do puntíku. Aktivní hrou jsme nutili soupeře bránit, na tohle asi není Pěnčín zvyklí,“ pochvaloval si.

Skalici dostal do vedení Pečenka, podle Baťky tam ale byly i další šance. „Filip Stejskal místo střely nahrával, Lakatoš měl stejnou pozici, jako Pečenka. Místo střely ale volil kličku. Myslím si, že jsme mohli vést klidně vyšším rozdílem. V závěru poločasu nás ale domácí zatlačili, měli tam několik rohu a nás podržel Jirka Vosecký, který tam chytil tutovou šanci,“ pokračoval Baťka.

Po změně stran se ale obraz hry přeci jen změnil. „Dostali jsme dva slepené góly a Pěnčín šel do vedení. Trochu jsme z toho vypadli, ale pak kluci zase začali hrát. Pěnčín dal třetí gól, zpět do hry nás dostal krásný gól Kotka. Bohužel, pak přišlo vyloučení Vernera, který už nevydržel zákeřné zákroky domácího hráče Štemberka, který v utkání rozdal několik loktů, ale paradoxně dohrál bez žluté. Tu jsem pak dostal nakonec i já, to jsem vůbec nepochopil. Tímto bych se chtěl omluvit delegátu utkání panu Houškovi. Slíbil jsem mu před zápasem, že žádnou kartu už nedostanu,“ hořce se usmál.

„Nerad bych si tady stěžoval na rozhodčí, rozhodně bych k tomu měl výhrady, ale nechám to být. Trochu mě ale mrzí chování některých hráčů. Třeba kapitán Pěnčína Heinrich mě tam ze hřiště sprostě nadával a doslova vyzýval na pěstní souboj. Tak kde to jsme,“ pokrčil rameny.

Zdroj: UsteckaTV

Skalice drží třetí místo, první dva týmy už jsou bodově hodně odskočené. Cíl je tak jasný. „Nám teď nezbývá nic jiného, než hrát o o třetí místo. Hrádek a Pěnčín už jsou bodově daleko,“ připustil Baťka.

Pokud by jeho tým udržel bronzový stupínek, je možné, že by si mohl vysloužit nabídku postupu do divize. Co na to kouč Skalice? „Věřím tomu, že kdybychom současný tým vhodně doplnili, tak bychom v divizi špatnou roli nehráli. Já se netajil tím, že jsme o divizi v minulých letech bojovali. Samozřejmě by bylo fajn, abychom měli hotové nové zázemí a kabiny. Jsme schopni sehnat finance a přivést hráče. Myslím si, že kluci by si divizi rádi zahráli. Kdyby to nastalo, je potřeba se na to připravit, musí to mít hlavu a patu,“ dodal Zdeněk Baťka.

„Poprvé jsme byli ve skvělém azylu v Zásadě, kde nám připravili perfektní hřiště a zázemí. Chtěli jsme tam sezónu otevřít vítězstvím. Plánovali jsme to, ale věděli, že přijede jeden z nejlepších soupeřů v soutěži, což se potvrdilo. Soupeř začal velmi dobře a my jsme se prvních 30 minut trochu hledali. Nehráli jsme dobře a soupeř zaslouženě vedl. Byl agresivní a my jsme měli problémy. V poločase jsme udělali změny v rozestavení a ve druhém poločase to bylo úplně jiné. Dominovali jsme, byli nebezpeční a důrazní, a výsledek otočili. Myslím, že jsme si vítězství zasloužili, ve druhém poločase lidé viděli dobrý fotbal. Bylo to nadstandardní pro krajský přebor,“ zhodnotil vše trenér Pěnčína Emil Šafář.