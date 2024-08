Nový Bor sehrál v letní přípravě čtyři přátelské zápasy. Výsledky? Domácí prohra 2:5 s Mnichovo Hradištěm. Následně přišly dvě výhry – 6:1 proti českolipské Lokomotivě a 6:2 proti Jílovému. Vše Bor zakončil již zmiňovanou porážkou 0:3 s rezervou českolipského Arsenalu.

Petr Stromecký, útočník Nového Boru. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Je čas dovolených, takže vždy nastoupila kombinovaná sestava. Často jsem na jeden poločas dal lepší sestavu a na ten druhý dostali dorostenci. Podle toho pak vypadali výsledky. Třeba s Jílovým jsme hráli skoro 40 minut proti deseti, jelikož se jeden se soupeřů zranil a na střídání už nikoho neměli. Přesto tam byl z naší strany velmi kvalitní druhý poločas,“ poznamenal.

Generálka ale výsledkově nevyšla. „Opět jsme nebyli kompletní, ale tenhle zápas mi ukázal hodně věcí. Čeká nás obrovský kus práce. Kluci mají kvalitu, ale za tři týdny, co jsme spolu, jsem poznal, že někteří neumí prodat fotbalové srdce,“ zdůraznil.

Do startu podzimní části krajského přeboru zbývá ještě týden, první kolo se hraje 10. srpna. „Přátelský zápas už nemáme, já letím na týdenní dovolenou. O trénování se ale nebojím, postará se o to můj asistent Denis Nečas, se kterým si v hodně věcech rozumíme,“ usmál se.

Broschinský po svém příchodu na trenérský post avizoval, že by si rád přivedl kvalitní posily. Jak to dopadlo? „No, něco rozjednané bylo, ale moc toho nevyšlo. Vašíček z Kamenice nám oznámil, že děkuje za nabídku, ale že zůstává v Kamenici. Vaníček ze Žandova laboruje s kolenem. Nemá cenu dělat polozraněného hráče,“ pokrčil rameny.

Novoborští se navíc „přetahují“ o některé hráče, o které stojí Skalice. Ostatně si na tohle téma postěžoval Zdeněk Baťka, skalický kouč. „No, máme veliké problémy se Skalicí a se Zdeňkem Baťkou. Rovnou řeknu, že u nás trénuje Tonda Stejskal. Nevíme, jak to u něj dopadne. Ještě jsme také oslovili Kabáta, který prošel Žandovem, Českou Lípou nebo Skalicí,“ prozradil Broschinský.

Dobrou zprávou pro celek z Českolipska je fakt, že na podzim bude pokračovat Ondřej Zahustel. „Ondra pokračuje, navíc mi dal tip na další posilu. Z Benátek nad Jizerou přichází Jiránek. Sice starší, ale skvělý kluk a fotbalista. Navíc nám slíbil Honza Liška, že by začal zase chodit. Uvidíme,“ prohlásil.

Přestupový termín stále běží, Broschinský se netají tím, že by ještě rád svůj kádr posílil. „Určitě se ještě budeme o někoho snažit. Myslím si, že by bylo dobré sehnat posilu do každé řady. Ale není tajemství, že s hráči problém. Já vím, že Zdeněk Baťků brečí, ale asi to špatně pochopil. Hráči, o které stojíme, nebyli jeho, ale Arsenalu,“ dodal Broschinský.