„Ve 35. jsme se cítili poškození, na centr si naběhl Kořínek, ve vápně byl sražen – píšťalka zůstala němá. Ve 45. postupoval do našeho vápna Švec, pro penaltu si šel příliš okatě,“ popsal jednu situaci vedoucí Desné Petr Kopal.

Hostující trenér Zdeněk Baťka své svěřence za předvedený výkon chválil, z konečného výsledku byl ale rozmrzelý. „Domácí drtivou většinu zápasu bránili v deseti lidech. Měli jsme rozhodnout na začátku, kdy jsme měli tři gólové šance,“ kroutil hlavou.

„Z domácího brankáře jsme udělali hrdinu, v závěru jsme mohli rozhodnout, ale domácí míč vykopli z brankové čáry. Klukům nemám co vytknout. Nasazení, bojovnost, to bylo v pořádku. Ale vyhořeli jsme v koncovce. Snad jsme si to už vybrali,“ zdůraznil Baťka.

Jeho tým šel zásluhou Kotka v 26. minutě do vedení, domácí ale v 57. minutě vyrovnali, prosadil se Kořínek. „Ten gól byl smolný. Na půlce se měl asi pískat faul, ale nestalo se. Přišla ztráta, rohový kop domácích. Ten ale Desná zahrála neskutečně dobře, to musím uznat. Jinak si ale domácí nic nevytvořili,“ smutně konstatoval.

Ten v přípravě schválně volil papírově slabší soupeře. Důvod? Defenzivní styl hry, ale také zlepšení koncovky. „Myslel jsem, že nám to pomůže. Ale střelecky se nám vůbec nedařilo, je to opravdu škoda,“ dodal.

TJ Desná - SK Skalice u České Lípy 1:1 (0:1)

Branky: Kořínek - Kotek. R: Mizera. ŽK: 3:4, 120 diváků.

Skalice: Vosecký - Touš (60. Demke), Hauer, Kaňkovský, Kopecký, Kotek (66. Kliment), Kulha, Valta, Švec, Pečenka, Tschakert (60. Frömmel).