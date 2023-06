V právě skončené sezoně krajského přeboru jste skončili na šestém místě. Vaše hodnocení?

Šesté místo je odrazem celé sezony. Hlavně té jarní části. Směrem dopředu nás tížila špatná produktivita. Doma jsme navíc poztráceli spoustu bodů.

Je pravda, že v domácím prostředí jste rozhodně nebyli neporazitelní. Čím to?

Já si sám nedokáže vysvětlit, co se stalo. V minulosti jsme v domácím prostředí byli hodně silní. Teď jsme domácí zápasy nedokázali zvládnout. Buď jsme nedávali šance, nebo jsme dostávali hloupé góly. Pak se to vezlo. Nakonec se ze zápasů na domácím trávníku stala vlastně taková obava.

Vy už jste po posledním zápase říkal, že na Skalici čekají změny v realizačním týmu. Budete tedy konkrétní?

Mým plnohodnotným asistentem se stal Radek Novák, který naposledy trénoval českolipskou Lokomotivu. Mluvil jsem s naším starostou a jasně jsem řekl, že pokud Radek nepřijde, tak to zabalím. Jak už jsem říkal, mám starosti v práci, musím hodně času vrátit rodině. Ta vytíženost bude menší, povinnosti se rozdělí, budu mít volnější ruce.

Co všechno bude mít Radek Novák na starosti?

Dva roky jsme se Radkem potkávali v přípravě a měli vlastně společné tréninky. Co na něj hodím? (smích). Bude mít na starosti přátelské zápasy a celkově fungování týmu, včetně kabiny. Jde hlavně o to, aby na to člověk nebyl sám. Má na fotbal jiný pohled, takže může oponovat, můžeme to rozebrat.

Jak to vypadá s hráčským kádrem?

Kluci, kteří jsou ve zkušenějším fotbalovém věku, chtějí dát přednost rodině a už se fotbalu nemůžou věnovat na sto procent. Ale na druhou stranu nechtějí ze Skalice odejít. Tím pádem je ve hře varianta, že bychom opět založili rezervní tým. Samozřejmě, zájem o naše hráče byl. Moc si vážím toho, že nikdo neodešel v rámci volných přestupů. Toho si moc vážím, nikdo se nezachoval tak, jako naposledy Demke s Kaňkovským.

Budete se tedy snažit ještě posílit?

Určitě. Chceme, aby přišli hotoví hráči, nechci tady nikoho jenom do počtu. Máme vytipované tři hráče, kteří by měli pomoct svou kvalitu, ale i charakterem. Potřebujeme na hřišti větší vůli a zarputilost. To se nám v poslední sezoně nedařilo. Často jsme dostali gól a prohrávali a nebyli jsme schopni ani vyrovnat. Já prostě nechci hrát o střed tabulky, rád bych bojoval o první tři místa a tlačil na týmy, jako je Pěnčín nebo Velké Hamry B. Chceme taky opět ukázat, že Skalice doma neprohrává.

Jak na vás zapůsobil fakt, že nikdo z krajského přeboru nechtěl postoupit do divize?

Vypovídá to o tom, že na Liberecku prostě nejsou hráči. Co třetí ligy postoupil Arsenal a béčko Slovanu Liberec. Ale třeba Přepeře málem spadli do divize. Je vidět, že prostě není odkud hráče brát.

Kdyby dostala Skalice nabídku na divizi, vzal byste to?

Určitě nevzal. Už jenom kvůli letošnímu zklamáním a hernímu projevu. Rozhodně jsme letos neměli potenciál po divizi ani pošilhávat. Je to prostě velký skok. Pokud jsme prohráli se Sedmihorkami a dalšími týmy, nemohli bychom v divizi uspěr.

Kdy tedy zahájíte letní přípravu?

Začínáme 11. července. Trénovat budeme úterý, čtvrtek, pátek. Hned 15. července máme přátelský zápas proti Ústí nad Labem B. Pak máme ještě Rychnov, Jílové a nakonec Junior Děčín.

Do I.A třídy sestoupil Studenec a Mimoň, do krajského přeboru naopak postoupila Chrastava a Košťálov. Bude další ročník nejvyšší krajské soutěže kvalitnější?

Chrastava určitě přinese kvalitu, sami jsme to viděli ve finále poháru. Je to hodně důrazný a zkušený tým. U Košťálova je to trochu otazník. Mají tam ale nádherný areál, není to tak daleko, jako do Studence. Celkově si ale myslím, že to oba nové týmy pozvednou.