Jeho celek odehrál zatím jedno přátelské utkání. Měli jsme hrát proti Jílovému, ale to nedalo dohromady sestavu. Minulý týden jsme hráli proti Sokolu Pěnčín. Vyhráli jsme u nich 7:3. Musím pochválit jejich krásné hřiště,“ připomněl.

„Teď se už vracíme na tréninky do Skalice. V sobotu hrajeme v Benešově nad Ploučnicí generálku proti Ústí nad Labem B. Pak už nás čeká první mistrák,“ podotkl.

Jak se změnil skalický hráčský kádr? No, moc ne, ale přesto se tady zjevila hodně zajímavá posila. „Kádr zůstal vlastně pohromadě. Tomáš Osmančík odešel do Benešova nad Ploučnicí, aktuálně dotahujeme přestup druhého brankáře. Víceméně jsme dohodnutí na působení Davida Halbicha z Arsenalu. To pro nás bude nadstandardní hráč s velkým přínosem. Mrzí mě, že se nám nedaří dát dohromady Ondru Vacka, který má problémy s třísly. Myslel jsem si, že se vrátí Michal Kopecký, ale toho stále zlobí koleno,“ zakroutil Baťka hlavou.

Skalický kouč moc dobře ví, že jeho kádr není aktuálně zrovna široký a rozhodně nechce své hráče pouštět do okolních klubů. „Co vím, tak nám pár hráčů oslovil Nový Bor. My si aktuálně nemůžeme dovolit pustit nějaké hráče. Aktuálně nás je, včetně dvou brankářů, šestnáct,“ zdůraznil.

Je tak jasné, že tým z Českolipska se snaží ještě rozšířit své hráčské řady. „Máme ještě něco rozjednaného, je to složité. Trochu jsem počítal s tím, že se k nám vrátí Martin Touš, který se po zranění chtěl rozehrát v Rozstání. Nakonec nám ale řekl, že tam chce zůstat,“ hlesl Baťka.

Skalice chce tradičně patřit k těm nejlepším celkům v krajském přeboru. „Kádr jsme udrželi, kvalita neodešla. Kdyby se uzdravil Vacek s Kopeckým a z Německa by se vrátil Stopa, který je tam pracovně, tak můžeme hrát o nejvyšší příčky. Hlavně chceme, aby náš fotbal bavil fanoušky,“ má jasno Baťka.

Ten vzápětí prozradil, co aktuálně pálí celý skalický fotbalový klub. „Prvořadou prioritou je stavba nových kabin a celkově zlepšení zázemí. Nebudu lhát, to je prostě pro náš klub ostuda. Nedělá to dobré jméno. Je hodně týmů, které přijedou a ohrnují nos. Ani se tady nechtějí sprchovat. Musíme s tím začít něco dělat. Vedení obce s tím souhlasí a vidí, že to je potřeba. Když se tady něco děje, tak je to převážně na hřišti. To je věc, co mi tady těch osm let, co tady působím, chybí. Byl bych rád, kdybych se toho nového zázemí dočkal. Máme tady úspěšný dorost, dobré žáky. Je velká škoda, že právě ani ta mládež nemá odpovídající zázemí,“ svěřil se Baťka.

Liberecký krajský přebor odstartuje do nové sezony velmi brzy. A nově se šestnácti účastníky. Hodně týmů nechápe fakt, že jedno kolo bude vložené uprostřed týdne. „Tohle je prostě holý nesmysl. Pánové na svazu se asi nezamysleli, co to může znamenat. My jsme zrovna tuhle středu chytli zápas v Bělé od 17 hodin. Ví někdo, že kluci chodí do práce a kvůli tomu si musí vzít třeba dovolenou? To je prostě nemyslitelné. Budeme to řešit a budeme to chtít odehrát týden po skončení sezony. Ale opravdu nechápu, kdo tohle vůbec vymyslí,“ dodal na závěr zkušený kouč Skalice.