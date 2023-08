Po štaci v českolipské Lokomotivě se vrátil zpět do Jestřebí. Takže sešup o dvě soutěže.…

Co vám ještě udělalo radost?

Konečně jsme ji udělali i našim divákům, protože zápasy v minulé sezoně nám doma úplně podle představ nevycházely. S Višňovou jsme předvedli výkon, který bych já očekával v každém zápase.

Opět jste dali šest gólů, naháníte soupeřům strach…

Já si myslím, že nadcházející zápasy s Velkými Hamry a Hrádkem nad Nisou nám ukáží, jak na tom jsme. Tím samozřejmě nechci shazovat Železný Brod a Višňovou. Brod teď vyhrál 3:1 v Sedmihorkách, o to je tam naše vítězství cennější.

Prohry ve třetí lize. Liberecká rezerva padla doma, Přepeře v Chlumci. Oba o gól

Povedl se vám i zápas s Višňovou… Jaká byla určená taktika?

Pohlídali jsme jejich stěžejní hráče Michálka a Mazánka, pak jsme měli situaci jednodušší a zápas dotáhli do takového konce. Hattrickem nám pomohl Milan Lakatoš, jenž otevřel skóre střetnutí už ve 3. minutě. Skóroval už i před týdnem.

Čekal jste vůbec z vaší strany takto dobrý začátek podzimní sezony?

To nevím. V létě odešlo pět nebo šest hráčů, před zahájením sezony dva kluci z jarní základní sestavy zamířili do Německa. V létě bylo na sehrání málo času, dávali jsme dohromady kabinu, protože přišli noví lidi. Ti k nám zapadli úplně neskutečně, přinesli k nám svěží vítr a hlavně dobrou náladu a pohodu, která se v zápasech úvodních podzimních kol projevuje.

V sobotu nastoupíte na hřišti rezervy Velkých Hamrů, už jste naznačil, že půjde o jednoho z nejtěžších soupeřů.

Myslím si, že narazíme na vyspělý fotbalový tým, který má ve svém středu samé kvalitní hráče. Tam to bude takové poměření skutečných sil. Doufám a přeju si, aby kluci k tomu střetnutí přistoupili stejně, jako k těm dvěma úvodním. Pokud se tak stane a budeme dělat to, co máme, tak možnost úspěchu bude veliká.