Generálka notně naštvala samotného skalického kouče. Hned z několika důvodů. „Nechápu, proč se utkání hrálo v půl sedmé večer. Zaplatíme autobus do Doubí, jedete takovou dálku a rozhodčí to zničehonic ukončí v 77. minutě. Paradox je, že já dostávám tresty, když něco poruším. Ale oni si můžou dělat, co chtějí,“ kroutil hlavou Baťka.

Deník oslovil Ondřeje Macha, hlavního sudího pohárového zápasu. „Utkání se odehrálo ve standardní hrací době. Po utkání oba týmy potvrdily zápasy. Bez připomínek,“ stručně pravil.

O předčasném konci se nezmínil ani Jan Broschinský starší, kouč Žibřidic. „Rozhodčí lže. Mě nejvíc mrzí, že mě nikdo nic neřekl. Prostě se rozhodli ukončit to dříve. Navíc do zápisu napíšou, že gól padl v 88. minutě. To by mě trefil šlak. Chápu, že to pro soupeře bylo kruté. Kdyby za mnou přišli a řekli – hele, chlapi, zkrátíme to, tak bych neměl problém. Ale takhle? Je prostě vidět, že sudí si tady dělají, co chtějí. A s námi si prostě vytírají zadek,“ mávl rukou.

Poslední přípravný zápas jeho svěřencům moc nedal. „Jasně, soupeř byl oslabený. Nás to logicky moc neprověřilo. Jinak jsme v přípravě prohráli jediný zápas, naše výkony měli vzestupnou tendenci,“ pochvaloval si.

Skalice půjde do jarních odvet s posíleným kádrem. „Z České Lípy přišel Pavel Malý, je tu také Petr Konečný a Filip Češka. Tímto bych chtěl poděkovat České Lípy za parádní spolupráci. Máme ale pořád zraněné hráče. Nehráli například Kopecký, Kulha nebo Stejskal. Naše cíle jsou jasné, rádi bychom se dostali na bednu a uspěli v krajském poháru,“ dodal.

V semifinále je kromě Skalice také Chrastava a Pěnčín. Čtvrtý do party vzejde z duelu Sedmihorky – Rovensko pod Troskami.