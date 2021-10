Tým z Českolipska se tak vrátil na místa, kam ho před startem sezóny všichni pasovali. „Máme dobrou partu v kabině. Nálada byla výborná i v době, kdy se nám výsledkově nedařilo. Byli jsme trpěliví, semkli se. To se nám vyplatilo. Samozřejmě, když třikrát vyhrajete, nálada je uvolněnější. Kluci nebyli tolik svázaní. Najednou si víc dovolí a na hřišti to je pak hodně znát,“ pochvaluje si.

I v deseti to ale Skalice zvládla. V 77. minutě rozhodl Pečenka, který si počkal na zadní tyči a prostřelil brankáře Hyku. „Za vítězství jsme samozřejmě rádi. Poslední zápasy jsou pro nás velkou vzpruhou. Kaňkou je tak pouze to vyloučení Kaňkovského. Bude nám chybět,“ konstatoval.

Po změně stran se pokračovalo ve stejném duchu. Rovensko bránili cennou remízu, hosté se hnali za vítěznou trefou. „Byli jsme stále aktivní. Vše nám trochu zkomplikovala situace, kdy proti Rovensku nebyla odpískaná jasná penalta. Bohužel přišla odezva od Karla Kaňkovského. Něco řekl sudímu a byl vyloučení. Šli jsme do desíti,“ kroutil hlavou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.