Byl na zkušené v Liberci a Varnsdorfu. Biedermann se ale vždy vrátil do Stráže

Jeho celek tak urval medaili, Baťka však tuší, že tenhle tým mohl být ještě výš. „Hodně mě mrzí podzimní část, kde nám uteklo hodně bodů. Taky si myslím, že jsme měli lépe zvládnout zápasy proti Hrádku, Pěnčínu nebo Hamrům. První dva týmy si pak udělaly bodový polštář. S tím, co máme ve Skalici, jsme měli být výš. Nedá se nic dělat, měli jsme také hodně zraněných. Jarní část nám vyšla daleko lépe,“ připomněl.

Samotný Baťka prožil z osobního hlediska klidnou sezonu. „Někteří rozhodčí mě nechali na pokoji. Člověk je starší a nad hromadou věcí prostě zavře oči. Ten stres tam je pořád, přeci jen krajský přebor není nízká soutěž a stále mám zodpovědnost za to, jak se umístíme,“ zdůraznil.

Skalice už má plán letní přípravy. Začne 12. července. „Máme tam tři přátelské zápasy. První bude v Jílovém u Děčína, pak tam máme Sokol Pěnčín. Generálku obstará zápas proti Ústí nad Labem B,“ prozradil.

Bude se nějak měnit hráčský kádr? Kouč Skalice toho moc neprozradil. „Sháníme druhého brankáře, jelikož Osmančík šel do Benešova. Karel Moravec navíc musí na operaci. To je pro nás priorita. Jinak by neměl nikdo odcházet, máme vytipované nějaké posily,“ hlesl Baťka. Dle informací Deníku ale Skalice jednu posilu má. Z Mimoně by měl přijít Miroslav Kosina.

Krajský přebor se bude v další sezoně hrát za účasti šestnácti týmů. Do divize postoupil Hrádek nad Nisou, do I.A třídy sestoupil Rapid Liberec, odkud postoupil Sokol Pěnčín a Bělá. Z Ústeckého kraje navíc přišly další dva týmy – Vilémov a Šluknov.

„Věřím, že to bude pestřejší. Přeřazení Vilémova a Šluknova je podle mě dobrá varianta. Těžko říct, jak to zvládne Bělá, Sokol Pěnčín má kvalitu. My budeme chtít hrát zase nahoře, chceme lépe zvládnout podzimní část. Uvidíme, co ostatní týmy. Hodně zbrojí FC Pěnčín,“ všiml si Baťka, který na závěr dodal: „Roky přibývají, čas nezastavíme. Ale ještě další sezonu budu ve funkci trenéra.“