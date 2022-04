„Celý týden nebyl ideální, řada hráčů základní sestavy netrénovala. Kluci leželi doma v horečkách. Hráli tak hráči, kteří by asi nebyli v základu,“ kroutil hlavou Zdeněk Baťka.

„V první půli jsme udeřili ze dvou standardních situací. Jen škoda, že jsme nedali třetí gól. Ať už šance Touše, nebo střela Baťky mladšího,“ litoval.

„Hrádek snížil z penalty, vzápětí srovnal. Od toho se to odvíjelo, domácí pak byli lepší. To náš ještě podržel brankář Osmančík,“ uzavřel vše Baťka.

V souboji o lepší polovinu tabulky uspěl Nový Bor, který v Lomnici vyhrál jasně 3:0. „Zasloužené vítězství, mohlo to být i vyšší. Šli jsme ještě tak pětkrát sami na branku. Tak trochu jsme se Lomnici pomstili za to, že nás na podzim u nás porazili. Bylo to podobné, jen jsme tentokrát dali branku. Pro nás jsou tři body z takových zápasů důležité. Kluky musím pochválit, své minuty dostali i naši kluci z dorostu,“ pochvaloval si Jan Broschinský, kouč Nového Boru.

Stráž pod Ralskem splnila roli papírového favorita, poslední Hejnice porazila 6:0 a poskočila na desáté místo v tabulce.

„Zasloužené vítězství. Sehráli jsme jedno z nejlepších utkání. Terén nebyl dobrý, přesto tam z naší strany byly dobré momenty. Hosté se mockrát před naši branku nedostali. My moc branek nedáváme, chybí nám typický kanonýr. I proto jsem rád, že teď jsme jich dali šest,“ usmál se spokojený Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.