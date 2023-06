„Dvacet minut jsme byli jasně lepší, dali dvě branky a na hřišti dominovali. Potom to byla doslova kopaná. Domácí hráli agresivně, řada zákroků měla být oceněna kartou, řada se vůbec nepískla. Rozhodčí tak trochu podlehli nátlaku domácích a také početného obecenstva. Tohle se mi vůbec nelíbilo, to nebylo o fotbale. Dobré je, že jsme vyhráli, tím všechno pozitivní končí. Jak jsem Studenec u nás chválil, teď to udělat nemohu. Do konce sezony bychom rádi předstihli pátou Lomnici,“ pravil Zdeněk Baťka.