„V přípravě jsme vlastně sehráli dva a půl zápasů. V Jílovém jsme za stavu 0:0 nedohráli ani poločas, začalo pršet a hřiště bylo pod vodou,“ kroutil hlavou Zdeněk Baťka, kouč Skalice. V dalších zápasech jeho svěřenci přejeli 5:1 Neštěmice, v generálce spláchli Krásnou Studánku 7:0.

„Co se týče tréninků, tam musím říct, že jsou kluci zodpovědní. Na dnešní poměry se scházíme v hojném počtu, mám z toho dobrý pocit. Věřím, že děláme maximum, abychom byli letos úspěšní,“ zdůraznil.

Už tak kvalitní kádr Skalice ještě posílil. „Defacto přišlo pět nových hráčů. Z Doks to jsou Vosecký, Kopecký a Kulha. Z českolipské Lokomotiva pak Stopa a Kliment. Poslední dva si zvykají na vyšší soutěž, přeci jen naposledy kopali I.B třídu. Perou se s tím dobře, na tréninku makají,“ pochválil Baťka nové tváře.

O Skalici se velmi často mluví jako o nejsilnějším týmu krajského přeboru. „Konkurence v týmu se příchodem těch pěti lidí zvedla. Hlavně mám radost, že se nám vrátili někteří kluci, kteří tady kdysi působili. Třeba Honza Kazan, který se zapojil do přípravy rezervy. Má velkou chuť do fotbalu, trénuje. To je strašně pozitivní,“ dodal Baťka.

Skalice začíná svou podzimní pouť v krajském přeboru v sobotu, když se od 17 hodin představí na půdě Desné.