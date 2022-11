Žibřidický nováček natáhl vítěznou sérii, vyhrál i Pěnčín a protože se derby Bílý Kostel Chrastava kvůli nezpůsobilé hrací ploše nehrálo a náhradní termín má až na 12. dubna, tak se situace v popředí tabulky fotbalové I. B třídy v libereckém regionu alespoň částečně a opticky vyrovnala. Zbývajících šest duelů proběhlo podle plánu.

Z bohatého podzimního scénáře tak zbývá dopsat ještě dvě kapitoly, dohrávky českolipské Lokotky, která v sobotu 12. listopadu přivítá od 15.hodin Hejnice a o týden později se hodinu po poledni v definitivní podzimní derniéře představí na hřišti FK Košťálov/Libštát.

Bílí Kostel - Chrastava odloženo na 12. dubna

„Hřiště bylo asi z poloviny, halvně před brankami, pod vodou, už takhle s ním máme starosti a pokud by se hrálo, což opravdu nešlo a ani by si kluci fotbal neužili, tak bychom ho zničili ještě víc. Ještě teď z něj teče voda. Je to škoda, že se nehrálo, ale nedá se nic dělat, opravdu by to nemělo cenu,“ řekl k odložení duelu předseda domácího klubu Roman Janáček.

Spartak chtěl po první porážce v sezoně 0:1 s Žibřidicemi zakončit fotbalový podzim vítězně a potvrdit skvělou bilanci ze třinácti zápasů jen jednou remizoval a jedinkrát (už zmiňovaně před týdnem) prohrál. .

„Chystali jsme se na derby, na těžký terén, na boj, na zápas o morálu a zodpovědnosti. Chtěli jsme výborný podzim zakončit vítězstvím a poučit se ze zápase se Žibřidicemi,“ řekl zkušený trenér i tak vedoucí Chrastavy Michal Kolčava, jenž může být s vystoupením svých svěřenců v druhé nejvyšší krajské soutěži spokojen..

Žibřidice - Košťálov 3:0 (0:0)

Domácí nováček završil snový podzim výhrou v zápase dvou celků z popředí tabulky. Dlouho se na branky čekalo, ale klíčová byla trefa Tomáše Částka z 68. minuty, gólové pojistky přidali v posledních třech minutách žibřidický snajpr Jakub Kouba a po něm z penalty Matěj Šorejs.

„S podzimem jsme po vlažnějším začátku a takových dvou zápasech na rozjetí opravdu hodně spokojeni. Ukázalo se, že jaro bude zajímavé, že bude o co hrát. Hned první jarní zápas máme třetí Pěnčín a opět budeme hrát o druhý flek. Gratulace vedení klubu i hráčům, uvidíme, co nám přinese jaro, jak a v jaké kvalitě potrénujeme , ale je to kulaté a uvidíme,“ neskrýval s podzimním vystoupením svého celku spokojenost zkušený žibřidický trenér Jan Broschinský.

Hodně dbal na to, aby jeho mužstvo i poslední podzimní krok zvládlo. „Poslední zápas s Košťálovem byl vůbec nejtěžší, soupeř totiž přijel se stejnou taktikou, jakou já měl připravenou na Chrastavu. Hráli takticky, kombinačně a my jsme se nedokázali do jejich organizované hry prosadit, a pokud ano, tak jsme šance nevyužili. Rozhodla 60. minuta, kdy byl vyloučen po faulu na našeho Koubu jejich stoper a kapitán Jaroslav Cerman. Početní výhodu jsme využili, nalomil je první inkasovaný gól a pak mi přišlo, že jsme i více chtěli. Na těžkém terénu to byl slušný zápas,“ dodal k duelu samotnému kouč Broschinský

Trenér hostů Ivo Jiříček pochopitelně podobně nadšen nebyl. „Chybělo nám pět hráčů ze základu, přijeli jsme ve slabší sestavě. Ale utkání špatně nevypadalo. Domácí měli prvních dvacet minut územní převahu, dvakrát nás podržel výborný brankář Leoš Klazar, jenž dokonce chytil penaltu. Díky tomu jsme přežili první poločas bez gólů v naší bráně.“

Druhý poločas viděl poněkud jinak než jeho kolega z lavičky SK Žibřidice. „Ve druhé půli se hrál vyrovnaný fotbal, ale v 60. minutě, po přísném vyloučení našeho Cermana, jsme šli do desíti. To pomohlo domácím a ujali se vedení. Nás to nakoplo a začali jsme i v deseti být hodně nebezpeční. Měli jsme ještě tři gólové šance. Domácí bránili a zdržovali. V posledních pěti minutách jsme vsadili na útok, už bylo jedno, jestli prohrajeme jedna nebo dva nula. V posledních minutách domácí zvýšili na 2:0 a pak z penalty na 3:0. Z naší strany jsme hráli dobrý fotbal, i když jsme byli v takovém oslabení,“ konstatoval za poražené Jiříček.

Sokol Pěnčín - Jívan Bělá 3:2 (1:2)

„Nesešli jsme se v kompletní sestavě, byla to bída s jedním náhradníkem, gólmanem. Ale v první půli jsme byli lepší, vedli jsme 1:0 gólem Bučka. Soupeř vyrovnal a náš Motejlek zvýšil ještě do poločasu na 2:1. Ve druhé půli musel pro zranění odstoupit Ondra Šmíd. A tím u nás už neměl kdo útočit a soupeř šel do vedení. Nás zachránil gólman, domácí mohli dát ještě tři góly,“ řekl z hostujícího tábora Milan Poličanský.

Rychnov - Hejnice 7:1 (4:1)

„Před dlouhou zimní pauzou jsme chtěli plně bodovat. V prvním střetnutí byl zápas dost vyrovnaný a Hejnice nás porazili 2:1. Ale teď na podzim, po posledním zápase, jsme gólově při chuti, a to se projevilo i proti soupeři z Hejnic. Byli to ale překvapivě hosté, kteří se po chytré nahrávce za obranu a zaváhání domácích hráčů dostali do vedení už ve 2. minutě zápasu. To však byla po zbytek zápasu asi ojedinělá příležitost hostů. Po zbytek utkání měli míč na nohách hráči ze Spartaku. Vyplatil se nám důraz v pokutovém území, a tak jsme první poločas vyhráli poměrem 4:1. V druhém poločase to byla především hra domácího týmu, který přidal ještě tři branky,“ řekl asistent trenéra Rychnova Ondřej Králíček.

Vesec - Semily 2:0 (0:0)

„První poločas jsme měli lepší, ten druhý byl horší. Ve druhém jsme udělali chybu a domácí ji potrestali. Až v 90. minutě domácí rozhodli vstřelením dalšího gólu do naší brány. Myslím ale, že by zápasu slušela víc remíza,“ prohlásil trenér poražených Tomáš Mazánek.

Krásná Studánka - Lokomotiva Česká Lípa 2:3 (2:0)

Po šesti porážkách v řadě zabrala Lokomotiva Česká Lípa. Ta sice v Krásné Studánce prohrávala 2:0, po změně stran ale třemi góly skóre úplně obrátila a slavila třetí výhru v sezoně. „Musím kluky pochválit za ten obrat. První poločas se nám moc nepovedl, v tom druhém jsme to ale silou vůle otočili. Čekají nás ještě dvě dohrávky, tohle je pro nás dobrá vzpruha," pravil Radek Novák, kouč České Lípy.