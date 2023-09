Lokotka po sestupu z I.A třídy ještě nebodovala a usadila se na samotném dně tabulky. „Když to řeknu jednoduše, tak zápas rozhodl první gól. My jsme měli v prvním poločase velké šance. Trefili jsme tyčku, pak neproměnili dva nájezdy na brankáře. Po změně stran to bylo v úvodu stejné. Pak šly Doksy do vedení. Mohli jsme odpovědět, ale bylo z toho jen břevno a pak nezvládneme ani dorážku do prázdné branky. Druhý gól nás pak zlomil, třetí už nic neřešil,“ smutně přiznal Viktor Česenek, kapitán Lokomotivy.