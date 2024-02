„Rozhodně nechci devastovat okresní soutěže, ale dva roky jsme vlastně tak trochu chrápali. Na všechno jsme v zápasech měli dostatek času, v I.B třídě to ale bylo jinak. Kluci si na to chvilku zvykali, pak jsme chytili rytmus a myslím si, že to teď bude v pohodě,“ usmál se Oldřich Beránek, vedoucí TJ Staré Splavy. Poslední čtyři podzimní zápasy totiž byly bez porážky.

Zimní příprava se v celku z Českolipska rozběhla 10. ledna. „Tréninky si vzal plně pod sebe Roman Švarc. Kdysi za nás hrával, má zkušenosti z vyšších soutěží, trénoval děti v Mladé Boleslavi. Na tréninky chodí patnáct, někdy i osmnáct lidí. Tréninková morálka se hodně zvedla,“ pochvaloval si .

První přípravný zápas by měly Staré Splavy odehrát v sobotu 24. února od 9 hodin na umělce v České Lípě proti týmu FK Zdětín. „Dále tam mám Chotětov a Bělou pod Bezdězem. Podle počasí uvidíme, zda to bude na umělce nebo na trávě. Generálka by měla být proti Novému Boru u nás na přírodní trávě,“ doplnil Beránek.

Zdroj: Jiří Dozorec

Kádr se v zimě prakticky neměnil. „Máme devatenáct lidí, co vím, tak by nikdo neměl odcházet a nikoho nového nemáme. Jak jsem řekl, Roman tomu vtiskl řád a myslím si, že jsme teď v pohodě,“ podotkl.

Ruce, ale hlavně nohy se tak uvolnily srdcařovi Martinu Jakšovi, který předtím plnil roli hrající trenéra. „Na podzim to dělali tak nějak společně s Romanem. Ale jak se říká, na smetišti má být jenom jeden kohout. Martin je obětavý kluk, opravdu, jako trenér to vedl dobře. Na druhou stranu hrát a trénovat není ideální, Martin to moc dobře ví. Teď se bude soustředit jenom na sebe a své výkony,“ konstatoval Beránek.

Do jarní části sezony jde tým, který má svou kvalitu, skromně a pokorně. „Je to tak, jdeme do toho s pokorou. Co se týče prvního místa, tak nechceme házet flintu do žita, ale myslím si, že si pohlídá Arsenal. Nechceme mít nějaké svalnaté řeči, chceme to důstojně dohrát. Navíc je tabulka vyrovnaná, musíme se hlavně ohlížet i za sebe,“ zdůraznil vedoucí týmu.

Pro své fanoušky si Staré Splavy připravily novinku v podobě permanentních vstupenek do druhé poloviny sezonu. Jednu pořídíte za 140 korun. „My jsme je kdysi měli, je to tak patnáct, dvacet let. Byl to pokus, sloužily hlavně pro sponzory, aby je pokladní vůbec pustila na zápas (smích). Domluvili jsme se na spolupráci s jednou dílničkou v Praze, takže to opět zkusíme. Co si budeme povídat, každá koruna je dobrá,“ pokrčil rameny.

Kondice dospělého týmu ve známém českém „letovisku“ je sice dobrá, s mládeží mají ve Splavech velké potíže. Snaha je velká, děti ale prostě nejsou. „My už jsme platili pokutu deset tisíc za to, že nemáme žáky. Asi mi nebudete věřit, ale nedali jsme dohromady kluky do týmu 7+1. Nedá se nic dělat, tři od nás odešli do Doks. Budeme se snažit dál, ale tady bydlí 350 lidí a z toho je stovka důchodců,“ dodal na závěr.