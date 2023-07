To byla ale opravdu nepatrná kaňka na suverénním vítězství v celé soutěži a zaslouženém postupu do I.B třídy. „Splnili jsme cíli, která jsme si dali. Minulou sezonu musíme hodnotit kladně. Na tu další se ale musíme pořádně připravit,“ má jasno Martin Jakša, který zůstává hrajícím trenérem Starých Splavů.

Přípravu zahájil celek z Českolipska v úterý 11. července. „Rád bych byl co nejvíce na hřišti, důraz budeme klást na fyzickou přípravu s míčem. Sehrajeme tři přípravné zápasy. Čeká na Jiříkov, Mimon a také Zdětín,“ prozradil.

Hráčský kádr se ve Splavech moc neměnil. „Vypadá to, že jeden kluk odejde do Kanady. Rozhlížíme se po okolích a koukáme po jistých posilách. Ale zatím nic není hotové. Uvidíme, jak to všechno dopadne,“ pokrčil rameny.

Západní skupina I.B třídy, ve které budou Staré Splavy hrát, je těžko odhadnutelná. Celá soutěž se hodně proměnila, bude v ní hrát řada nových týmů. „Je těžké odhadovat, jak to bude vypadat. S námi tam postoupil Arsenal B a Lindava. To jsou kvalitní týmy, které známe. Ale sami nevíme, co očekávat od těch ostatních. Co jsem tak četl, tak problémy má Lokotka nebo Kamenice. Bude záležet na tom, jak to ostatní týmy dají dohromady,“ připustil Jakša.

Cíle? Tak ty má hrající trenér hodně vysoké. „No, já osobně bych chtěl celou soutěž vyhrát,“ usmál se. „Reálně to ale vidím do páté místa,“ rychle dodal.

Staré Splavy byly poslední dva roky zvyklé jenom vyhrávat. Nemůže tým nahlodat, pokud se stane pravý opak? „Uvidíme, co s námi třeba udělají dvě, tři porážky za sebou. Bude hodně záležet na naší psychice. Přeci jen jsme v poslední době zvyklí vyhrávat,“ pokýval hlavou.

Nejvíce se ve Splavech těší hlavně na derby s Doksy, kde se dá očekávat třaskavá atmosféra. Právě od Doks se Staré Splavy před dvěma lety odtrhly. Tehdy ještě hrály pod názvem Doksy B právě I.B třídu. Jenže A tým Doks šel z krajského přeboru do I.B třídy a Splavy musely začít od okresní soutěže. „Nějaké speciální sázky na derby nemáme. Bude to speciální a budeme chtít samozřejmě Doksy porazit. Ale vyhrát chceme v každém zápase,“ dodal Martin Jakša.