V novém ročníku by měly být Splavy v tomto ohledu zkušenější. „Je to tak. Věřím, že kluci ví, co na ně čeká. Máme hodně zkušený tým. Podle mě nás to minulou sezonu nemělo zaskočit. Realita byla ale jiná. Dva roky jsme v okresních soutěží měli na všechno hodně času. Pak to byl pro nás skok, chvilku trvalo, než jsme se přizpůsobili,“ přiznal Oldřich Beránek, vedoucí týmu.

Fotbalisté Cvikova (žlutá) uspěli 3:1 v Osečné a zapsali čtvrtou výhru v řadě. | Video: Jiří Dozorec

Celek, který v minulé sezoně obsadil se ziskem 37 bodů páté místo, začal s přípravou dnes. Tedy v úterý 23. července. „Příprava bude klasická, budou tam nějaké přípravné zápasy. Letní pauza je hodně krátká. Co se týče minulé sezony, tak jsme byli nakonec spokojeni. Překonali jsme malou krizi a ke konci už bylo vidět, že jsme se s tím trochu srovnali,“ pokýval hlavou.

Hráčský kádr by měl mít ve Splavech větší kvantitu. „Kádr jsme rozšířili o dva mladé a perspektivní hráče. Zatím nikdo neodešel, nikdo by neměl být dlouhodobě zraněný,“ podotkl. Trenérem zůstává i nadále Roman Švarc.

Staré Splavy chtějí hrát v další sezonu hlavně na pohodu, nejlépe v horní polovině tabulky. „Tak nikdo nechce hrát na spodku, to je jasné. My to hrajeme pro zábavu, ale určitě by bylo pěkné, kdybychom byli okolo pátého místa a měli klid,“ usmál se Beránek.

Obě skupiny krajských I.B třídy mají pouze třináct účastníků. V západní skupině je pryč Arsenal Česká Lípa B, Jablonné v Podještědí (oba postup), dále pak Rovensko pod Troskami (bude hrát ve východní skupině), Hrádek nad Nisou B (konec činnosti) a Nové Město pod Smrkem (sestup). Z I.A třídy pak sestoupila Krásná Studánka, skupina má pak dva nováčky z okresu Liberec – FK Mníšek a FC Jokers.

„Samozřejmě je to škoda, že nás je třináct. Mrzí mě, že nikdo nepostoupili z českolipského okresního přeboru. To losování bylo komplikované. Nás čeká dlouhý výjezd do Raspenavy, kde bude hrát tým Jokers. Je to už pár let, co jsme tam hráli, ještě se Štěpánkem. No, bude to štreka,“ dodal na závěr Oldřich Beránek.

Právě do Raspenavy to mají Staré Splavy zhruba 70 kilometrů…