Omlazení kádru Nového Boru. A to veliké. Ano, o tomhle už jsme několikrát psali. Proti…

„Nepřijeli jsme zrovna v kompletní sestavě, přesto náš výkon nebyl vůbec špatný. Dokázali jsme si vytvořit šance a držet se na míči. Oba týmy se snažily hrát fotbal, takže i pro oko diváka to byla pěkná podívaná. Bohužel náš zkušený tým Pěnčína trestal z rohů a udělil nám lekci z produktivity. Sice jsme prohráli, ale předvedli jsme výkon, od kterého se můžeme odpíchnout," zhodnotil vše Filip Foubík, jeden z klíčových hráčů Mimoně, který je aktuálně zraněný a působí alespoň jako vedoucí týmu.

„Bohužel bodů máme stále pod očekávání. Věřím, že budeme tabulkou stoupat. Poslední dva zápasy nám ukázaly, že do spodku tabulky nepatříme. Když na ně navážeme a přidáme nějaké góly, nemám o nás strach," věří v lepší časy.

„Zasloužené vítězství. Po pravdě ale za stavu 3:1 měl soupeř dvě šance na malém vápně. Jednu přestřelil a druhou kluci fantasticky zblokovali, kdy skončili do střely skluzem. Vyhráli jsme zkušeností v ofenzivě, kdy naši hráči proti mladým soupeřům vždy něco vymyslí.Opět přijel tým s mladými kluky a před zápasem jsem se trochu obával, když vidím ty pardály v mém mužstvu. Po utkání jsem si sedl s vedením a řekl, že musíme také zapracovat na omlazení. Pokud Mimoň udrží kádr pohromadě, příště to může být obráceně a prohrajeme my," prozradil Lukáš Hodan, trenér Sokola Pěnčín.

Jeho svěřenci drží první místo s pětibodovým odstupem na druhou Bělou. „O postupu se nebavíme a přesně takové zápasy nám zdvihají varovný prst. Máme starší kádr, což jsem si uvědomoval už v létě a začal na tom pracovat. Doufáme, že v zimě klapne jeden šikovný mladý hráč, který už s námi hrál přáteláky. Může se stát, že si vezmeme trička, pohár a diplom a zůstaneme v A třídě," dodal Hodan.