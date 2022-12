Přezimujete na předposledním místě. Jak hodnotíte podzimní část?

To, že jsme udělali osm bodů, je podle mě velký zázrak. Je vidět, že krajský přebor je úplně jiný level, než I.A třída. Tabulka je jasně rozdělená. O záchranu budou hrát poslední čtyři týmy. Otázkou je, zda máme ten kraj za každou cenu udržet. Když se podívám na náš tým, tak prostě ti hráči nejsou. Jedeme ven a mám na lavičce dva lidi. To je prostě na tuhle soutěž málo.

Doma se vám vůbec nedařilo, na vlastním hřišti jste při skóre 6:30 vydolovali jediný bod…

Uhrát doma jeden bod, je prostě špatně. Chodí na nás docela dost diváků, body by jste měli sbírat hlavně doma. Samozřejmě každý zápas začíná za stavu 0:0, kluky před každým utkáním povzbudím, to je jasné. Ale kvalita soupeřů je prostě velká. Většinou jsme začátky zahráli slušně, ale postupem času se ta síla protivníků naplno projevila.

Vy jste si na začátku sezony pochvaloval, že i přes porážky je v týmu dobrá tréninková morálka. Jak to bylo na konci podzimu?

Začátek byl dobrý. Přišel nový trenér, který přinesl nové věci. Jádro týmu tady není špatné, musejí se ale přidat ostatní. Uděláte si o docházce obrázek, chodí vám na tréninky jedni a ti samí. Ti druzí nechodí, pak je to vidět na jejich fyzické kondici. Podle mě musíte v krajském přeboru trénovat třikrát týdně. Ale nesmí to být v šesti lidech.

Poslední zápas jste odehráli 5. listopadu. První jarní utkání vás čeká až 26. března. To je hodně dlouhá pauza, viďte? My jsme tady předehrávali první jarní kolo. To je špatně. Vycházím z toho, že by měla zimní příprava trvat maximálně deset týdnů. Pak je to hodně. Může se stát, že budeme trénovat a trénovat a kluky to přestane bavit. Třeba se přihlásíme do nějakého většího turnaje, to by kluky bavilo více. Po posledním zápase se ještě trénovalo, kluci sami říkali, že ještě nechtějí končit.

Teď otázka na tělo. Budete pokračovat i na jaře?

Zatím to vypadá, že ano. Přiznám se, že mě tady řada věcí překvapila. Jak to tady funguje a tak dále. Mě trochu zaskočilo, že si ten krajský přebor odhlasovali hráči. Myslím si, že konečné slovo by mělo mít vedení klubu. Do jarní části musíme řadu věcí zlepšit. Jak na hřišti, jak v samotném klubu.

Abychom se jenom nemračili, zeptám se, co bylo na podzim pozitivní?

Povedlo se mi z Karla Moce, který hrál v útoku, udělat dost dobrého beka. A naopak z Patrika Matuška, který hrál obránce, se stal docela dobrý útočník. Líbil se mi přístup k tréninkům. Ovšem ta negativa, bohužel, převládají.

Hodně se čekalo od střelce Davida Řeháka, který dal na podzim devět branek. Jak se vám líbil?

David je hodně náladový. Moc tréninků neměl, na hřišti má volnost, většinou ho to bavilo. Pokud pochopil, co po něm chci. Rozhodně patří k těm lepším, je fotbalový. Kdyby více trénoval a neměl mírnou nadváhu, rozhodně by měl na lepší tým.

Jak dobře se připravit na jarní část? Co můžete během zimní přípravy zlepšit? Nahnat fyzičku. Pokud budete mít poctivou zimní přípravu, můžete z toho žít celou jarní část. Pokud budou kluci chodit a mít chuť, věřím, že fyzicky půjdeme nahoru. Nemůže se nám stát, že přijedeme do Stráže pod Ralskem a dostaneme tam osm branek. Bylo vidět, že v prvních zápasech kluci nevěděli, co je čeká. Dlouho si zvykali, že je tady všechno rychlejší. Nemohl si míč připravovat dlouho, musel hned hrát. Postupem času jsme si na to trochu zvykli.

Co hráčský kádr?

Věřím, že chtějí všichni zůstat. Tedy kromě Dominika Černého. Posílení? To je na pořadu dne. Otázkou je, jaké jsou tamní klubové možnosti.