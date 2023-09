Stráži zoufale chybí branky. Reitmajer bude chybět do konce podzimu

Směrem do ofenzivy je to zatím velká slabota. Pokud nepočítáme sedm branek do sítě libereckého Rapidu, tak je zatím na podzim Stráž pod Ralskem v útoku hodně slabá. Ukázalo se to i v Sedmihorkách, kde výběr trenéra Karla Knejzlíka prohrál 0:1.

Jakub Reitmajer chytá krajský přebor ve Stráži pod Ralskem. Začínal ale v Novém Boru. | Foto: Jiří Dozorec

Osobnost Deníku Kaňkovský má na branky pořád čich. Hlavně, že se vyhraje, usmál se Fotbalisté rezervy českolipského Arsenalu zatím v roli nováčka kralují krajské I.B třídy.… Přečíst článek > Kromě zmíněné kanonády proti nováčkovi se Stráž v dalších pěti zápasech trefila pouze třikrát. „Rozhodla nakonec penalta, kterou domácí proměnili. Jinak ale byly Sedmihorky platonicky lepší. My jsme nějaké šance měli, i já tam sám pelášil na branku, ale domácí gólman mě vychytal. Mysleli jsme si na bod, ale sportovně musíme uznat, že domácí byli o ten gól lepší,“ zhodnotil poslední porážku útočník Stráže Radim Věchet. Ten sice nastřílel šest z deseti branek svého týmu, sám ale na všechno nestačí. „Chybí nám góly, to je jasné. Doufáme, že to teď protrhneme, jelikož nás čeká domácí zápas proti Železnému Brodu. To bude hodně důležité, věřím, že získáme tři body,“ má jasno Věchet. Nový Bor? První výhra, nová posila, tržná rána na hlavě a loučení s brankářem „Snad to teď odnese Železný Brod. Hned po něm totiž máme velmi těžký los, když postupně narazíme na Višňovou, Velké Hamry B a Hrádek nad Nisou. Tři body proti Brodu by se hodily,“ přiznal Ladislav Poncar, sekretář Stráže pod Ralskem. Té bude do konce podzimní části chybět brankář Jakub Reitmajer, který se zranil při pátečním tréninku. „Zlomil si žebro a naštípl nějaký obratel. Podzim tak dochytá osmnáctiletý Aleš Kukucz,“ připomněl. „Mladého ale musím pochválit, v Sedmihorkách chytal dobře a podržel nás. Zlikvidoval několik šancí,“ dodal Radim Věchet. „Potěšil mě dneska jen výsledek, jinak nic. Naše hra byla od třicáté minuty hrozná. Nezasloužili jsme si vyhrát. Soupeř měl několik vyložených brankových příležitostí a u nás stálo obrovské štěstí. Fotbal plakal. Shodl jsem se i s trenérem hostů, že výkony obou týmů byly špatné. V prvním poločase jsme byli výrazně lepší, i tak měl soupeř měl jednu, dvě příležitosti, my jsme nedali nic. Ale aspoň jsme si něco vytvořili. Druhý poločas byl z naší strany beznaděj a totální zmar. Body máme, to je pro nás strašně důležité. Trochu jsme se odpíchli z místa, na kterém se v tabulce nacházíme," zhodnotil vše Pavel Šafář, trenér FK Sedmihorky.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu