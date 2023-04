Hattrickem se blýskl Lukáš Nevrlý, který začínal v tehdy druholigové České Lípě, ale zažil třeba postup do krajského přeboru se Skalicí. „Mým cílem je maximálně postup do okresního přeboru. Mám už svůj věk, větší ambice už nemám,“ usmál se 36letý fotbalista.

Lukáši, v utkání proti Novinám padlo deset branek. Jaký to byl zápas?

Proti Novinám to byl velmi zajímavý zápas. Začátek se nám vůbec nepovedl, nestihli jsme zachytit rychlý nástup soupeře a brzy prohrávali 0:2. Naštěstí jsme se do poločasu dokázali oklepat a třemi góly výsledek otočit. Druhý poločas probíhal z naší strany v klidu, navýšili jsme skóre na 6:2. V závěru jsme trochu polevili, Noviny snížily na konečných 6:4.

Vy jste zaznamenal hattrick. Jak všechny branky padly?

U prvního gólu tam byla krásná přihrávka ze středu hřiště. Viděl jsem, že jde brankář proti mně, tak jsem ho obstřelil na zadní tyč. U druhého jsem dostal krásnou přihrávku po lajně, kdy jsem si dobře naběhl a z prvního doteku vystřelil na zadní tyč. Poslední trefa padla po přihrávce ze strany pod sebe. V náběhu jsem míč pouze tečoval do soupeřovo sítě.

PODÍVEJTE SE: Lokotku zachránil Pospíšil. Odhlášení Hejnic jí ale nepotěšilo

Platil jste něco do klubové kasy?

Do klubové kasy jsem nic neplatil. Vlastně ani nevím, zda něco takového máme. Snad ne (smích).

Ve finálové skupině okresní soutěže jste dvakrát vyhráli. Jaké máte ambice?

Naše cíle jsou jasné, chceme postoupit do vyšší soutěže.

Proč aktuálně hrajete za českolipskou Lokomotivu?

Na Lokotku jsem přešel, protože jsem tady působil předtím, než jsem odešel do Skalice. Mám s tímto klubem dobrou zkušenost, je tu skvělá parta lidí. Navíc to mám blízko, protože bydlím v České Lípě.

Nastupujete pouze za rezervní tým?

Zatím nastupuji pouze za B tým. Kvůli rodině a práce nemám tolik času, aby stíhal hrát za oba týmy.

Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal už v pěti letech, tehdy ještě v klubu 1. FC Brümmer Česká Lípa. V té době se tam hrála druhá liga.

PODÍVEJTE SE: Sosnová trápila lídra, Zákupy blízko prvnímu bodu

V této době je poměrně luxus mít v amatérském fotbale dva týmy. Nemáte problémy s hráči?

Problém s hráči určitě nemáme. Jsme skvělá parta lidí. Oba týmy spolu dobře vycházejí. Navíc kluci z Áčka za nás občas chodí hrát. A nám to moc pomáhá.

Máte ještě nějaké konkrétní fotbalové cíle?

Moje fotbalové cíle? Maximálně postup do okresního přeboru. Přeci jen už mám svůj věk a už nemůžu myslet na nějaké vyšší cíle. Hlavně mám skvělou rodinu, která je teď pro mě na prvním místě.

Vybral byste svůj nejlepší fotbalový okamžik?

Když jsme ze Skalicí vyhráli I.A třídu, postoupili do krajského přeboru a já jsem se stal nejlepším střelcem celé soutěže.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Spartě ani Slavii nefandím. Jsem fanoušek Barcelony a hlavně Lionela Messiho, který je pro mě nejlepším fotbalistou na světě.

Prozradíte čtenářům co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Po dlouhé době jsem konečně šťastný. Mám skvělou manželku, která mě ve všem podporuje. Mám dvě krásné a zdravé holky – Nelinku a Helenku. Dělají mi radost, ale i dost zlobí. To je ale normální (smích). Rodina je teď pro mě na první místě. Mám slušnou práci a krásné bydlení. Momentálně si nemám na co stěžovat.