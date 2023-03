Fotbalisté Nového Boru vstoupili do jarní části krajského přeboru domácí porážkou s rezervou Velkých Hamrů. Vyrovnaný zápas na těžkém terénu rozhodla koncovka.

Fotbalisté Nového Boru - ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Marek

Novoborští začali skvěle, v osmé minutě se prosadil zkušený Stromecký. Ovšem hosté do poločasu srovnali, po změně stran dvěma slepenými góly skóre otočili a vyhráli 3:1.

„Myslím si, že utkání bylo vyrovnané. Doplatili jsme na neproměňování šancí. Hrálo se na těžkém terénu, bylo to hodně o bojovnosti a nasazení. Přeci jen to je začátek soutěže, měli jsme opravdu těžkého soupeře,“ zhodnotil utkání Stanislav Kouřil, kouč Nového Boru.

Ten si pochvaloval zimní přípravu. „Kluci k tomu v rámci možnosti přistoupili zodpovědně a odtrénovali to, co měli. V tomhle směru nebyl problém, naopak. Kádr prakticky zůstal stejný, pouze Libor Tandera odešel do Mimoně,“ dodal.

„V tom počasí nás překvapil kvalitní terén. Vyhráli jsme, ale v prvním poločase to bylo z naší strany málo. Začali jsme vlažně, domácí navíc dali krásný gól. Utkání bylo těžké. Druhou půli už jsme měli v naší režii. Zaslouženě jsme vyhráli. Ale budeme chtít od chlapců víc, u některých to bylo dnes málo. Máme co zlepšit. Příští víkend hrajeme doma se Stráží pod Ralskem. Snad bude po dnešním zápase naše hřiště v pořádku. Předpověď nic dobrého na příští týden neslibuje. Uvidíme, co nám počasí za týden dovolí," shrnul vše Zdeněk Bryscjen, trenér Velkých Hamrů B.

Nový Bor - Velké Hamry B 1:3 (1:1)

Branky: 8. Stromecký - 25. Zounek, 71. Vosecký, 71. Javůrek. R: Bohata. ŽK: 1:2, 80 diváků.

Nový Bor: Svoboda M. - Devátý (81. Kalenda J.), Kubeš, Stejskal (81. Král), Šimoník, Vaníček (73. Šešina), Třešňák (87. Pokorný), Stromecký, Havlík, Džavík, Broschinský.